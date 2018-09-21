CHP: Bunun adı resmen stagflasyon

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı "Kriz mıriz yok" açıklamasına yanıt verdi. Öztrak, "Vatandaşın krizi ve ülkeyi yönetenlerin krizi farklı" dedi. Açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na da değinen Öztrak, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sürecin "Resmen stagflasyon" olduğunu bildirdi.

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CHP Sözcüsü Öztrak gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Dün OVP açıklandı sabah 6.10, 6,15'e kadar düşmüştü. Bakan OVP'yi açıkladıktan sonra 6.30'un üzerine çıkmıştı. Berberoğlu serbest kalınca tekrar düştü.

-Tek adam diyor ki kriz mıriz yok, bu kriz bizim krizimiz değil. Dün değil evvel gün bir genç 'işsizim' diye kendini yakmaya kalktı.Vatandaşın krizi ve ülkeyi yönetenlerin krizi farklı.



-Programı açıklayanın, tek adamın damadı olması bu kişinin ülkenin bir bakanlığında bulunması liyakat algısı bakımından sıkıntı yaratmaktadır.

-(Erdoğan'a hediye edilen uçak) Hazine'nin internet sayfasına hibeyle ilgili sözleşmeyi koysunlar.

-Meksika devlet başkanı Obrador'un tarifeli uçağı 3 saat gecikmeli kalkmış. Demiş ki; döner dönmez bu uçağı satacağım. Bu kadar yoksulun olduğu ülkede lüks bir uçağa binmeye utanırım.

-2019 yılında çok yüksek işsizlik, düşük bir büyüme, enflasyon %16 gibi oldukça yüksek bir rakam. Buna da dengeleme diyorlar. Bunun adı dengeleme mengeleme değil. Bunun adı resmen stagflasyon. Durgunluk içinde enflasyon.

-Bu işin en başında 13 maddelik bir eylem planını 13 ana başlık altında verdik. Bunlar Türkiye'de işlerin eskisi gibi olmayacağını, dünya standartlarında bir demokrasiyi ön gören düzenlemelerdi.