-CHP BUGÜN 29 İLDE ÖN SEÇİM YAPIYOR ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - CHP, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerine yönelik olarak bugün 29 ilde ön seçim yapıyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) milletvekili aday listelerini belirleme çalışması kapsamında, 29 ilde ön seçim yapma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda seçim takvimi uyarınca bugün Afyon, Amasya, Artvin, Aydın, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kırklareli ve Muğla illerinde ön seçim gerçekleştiriliyor. Ayrıca, ön seçim yapılacak illerin bazılarında toplam 10 sıra için MYK tarafından kontenjan aday belirlenebilecek.