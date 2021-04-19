CHP Bucak İlçe Başkanlığı’nın astığı "128 Milyar Dolar Nerede?" pankartına en üst sınırdan ceza

CHP Bucak İlçe Başkanlığı’nın astığı "128 Milyar Dolar Nerede?" yazılı pankarta Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesinden 13 bin 237 TL ceza kesildi.

Söz konusu rakam verilebilecek en üst sınır ceza olarak kabul edilirken, Türkiye genelinde astıkları pankart nedeniyle en yüksek cezaya çarptırılan CHP örgütü Bucak İlçe Başkanlığı oldu.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, konu hakkında açıklamada bulunan CHP Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay şunları söyledi:

"15 Nisan 2021 tarihinde Bucak Belediye Meclis Üyemiz Recep Mutlucan ve Parti Yöneticileri İlçe Başkanlık Binamıza ‘128 Milyar Dolar Nerede?' yazılı pankartı astıktan birkaç saat sonra pankartı bulunduğu yerden kaldırmam yönünde arandım.

Aksi halde idari işlem uygulanacağı söylendi. Kaldırmamızın mümkün olmadığı bildirilince İl İdare Kanunu’nun 11. maddesi gereğince polis marifetiyle pankart kaldırıldı.

"İlçe Başkanlığı binası kamuya ait alan kabul edilmiş"

Kabahatler Kanunu’nun 42. Maddesine göre idari para cezası uygulanacağını bildirir evraka imza atınca 42. maddeyi merak ettim. Kamuya ait duvar ve alanlara afiş asmaktan işlem yapıldığını anladım. İlçe Başkanlığı binası kamuya ait alan kabul edilmiş.

Erdoğan rejiminin çok basit bir soruya dahi tahammülünün kalmadığını önceki örneklerle anlamıştık ancak Bucak gibi düne kadar AKP’nin güçlü olduğu bir ilçede bu sorunun sorulması kraldan fazla kralcıların kimyasını bozdu.

En üst sınırdan idari para cezası uygulayarak da Bucak İlçe Örgütümüz üzerinden, Burdur üzerinden Türk milletine gözdağı vermeye çalışıldı. Bucak Sulh Ceza Hâkimliği’ne idari para cezasına ilişkin itirazımızı yaptık. Susmayacağız, soracağız."