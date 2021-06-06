CHP, bu kez denizin altında pankart açtı: '128 milyar dolar nerede', 'Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kim?'

CHP Marmaris ilçe örgütü, daha önce defalarca sorulan ve il, ilçe binalarına asılan, “128 Milyar Dolar Nerede” ve “Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?” sorularının yer aldığı pankartı, bu kez denizin altında açtı. CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, “Cevap alamadığımız taktirde, bu soruları havada, karada her yerde sormaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Marmaris ilçe örgütü, “128 Milyar dolar Nerede?” ve “Mafyadan Aylık 10 Bin Dolar Alan Siyasetçi Kim?” sorularının yer aldığı pankartları bu kez denizin altında açtı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, şunları söyledi:

“Bugün ‘128 dolar nerede?’ ve ‘mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kim?’ pankartı hazırladık ve bunu kamuoyunda farkındalık yaratmak için, bölgemiz de deniz bölgesi olduğu için deniz altında, bu pankartlarla bir video çektik. Bu soruları daha önce örgütlerimiz dile getirdiler, daha önce sordular ama cevap alınamadı. Bu, “10 bin dolar alan siyasetçi” meselesini de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortaya attı. Ama kim olduğunu söylemedi. Biz de cevabının verilmesi için bir farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Sorularımızı cevap alamadığımız taktirde; bu soruları havada, karada sormaya devam edeceğiz. Hatırlatacağız.”