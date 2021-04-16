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Ekonomi

CHP, bu kez "128 milyar dolar nerede" sorusunu Genel Merkez'e asılan dijital ekranla sordu

16 Nisan 2021 07:29

Türkiye’nin dört bir yanına astığı “128 milyar dolar nerede?” pankartlarının 40’tan fazla kentte sökülmesinin ardından CHP, iktidara yönelttiği sorusunu bu kez genel merkez binasına, çelik vidalarla sabitlenen dijital dev ekrana yansıttı.

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