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CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

"Benim odamın karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Umarım oradan görüp bu soruya yanıt verirler"

15 Nisan 2021 14:10

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan TBMM'deki odasının camından, "128 milyar dolar nerede" yazılı pankart astı. Tanal, "Benim odamın karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Umarım oradan görüp bu soruya yanıt verirler" dedi. 

CHP'nin il ve ilçe binalarına astığı "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankartları polisler tarafından kaldırılırken CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis'teki odasının camından pankart astı. Dikmen Caddesi üzerindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı binasının tam karşısındaki odasının camına "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankartı asan Tanal, "Benim odamın karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Umarım oradan görüp bu soruya yanıt verirler" ifadesini kullandı. 

Çok sayıda CHP milletvekili, odasına gelerek Tanal'a destek verdi. (ANKA)

Tanal pankartıyla ilgili  "Bugün Meclis'te 128 milyar dolar nerede pankartı ile; işin acı yanı Meclist'e bulunan 2 itfaiye aracının merdivenleri pankartı sökmeye yetmedi. Ayrıca Meclis'te ki itfaiye görevlileri neredeydi? Allah göstermesin, Meclis'te yangın çıksa, itfaiye araçlarının işe yaramadığını gördük" paylaşımını yaptı. 

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