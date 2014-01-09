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Politika

CHP, Bozdağ’ı 10 yıl tutukluluk süresi önerisiyle sıkıştırdı

CHP’li Süheyl Batum: Uganda’da bile 'tutukluluk süresi 10 yıl olsun' diyen bakan yok

09 Ocak 2014 21:30

Hülya Karabağlı / ANKARA

Meclis Anayasa Komisyonu’nda, ‘Demokratikleşme Paketi’ görüşmelerinde CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 2004 yılında, Ceza Muhakemeleri Yasası (CMK) görüşmelerinde tutukluluk süresinin 10 yıl olmasına ilişkin önerge verdiklerini söyledi. Batum, “Uganda dahil, dünyada tutukluluk 10 yıl olsun diyen tek bakan Bekir Bozdağ’dır” dedi. Batum’un, bu sözlerine komisyonun ilerleyen görüşmelerinde Bozdağ, Batum’un sözlerini doğruladı. Önergede imzası olduğunu anlatan Bozdağ’ın sözleri şöyle:

 

Bozdağ: Hiç düzenleme yoktu

 

“O zaman görüşmeler yapılırken cezaevinde tutuklu bulunan kişilerle ilgili olarak Adalet Bakanlığı bir envanter çıkardı. 'Yasa bu haliyle çıkarsa tahliye olacak kişiler, davalar ve suçlar şunlardır' değerlendirmesi yapıldı. O değerlendirmeler çerçevesinde geçici süre için de olsa bir düzenleme konması ihtiyacı ifade edildi, biz bu çerçevede önerge verdik" dedi.

Tutuklama ile ilgili konularda yaptıkları düzenlemelerin son derece önemli olduğuna işaret eden Bozdağ, eski düzenlemede 7 yıl ve üzeri hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili tutuklamada sınır olmadığını, ilk defa bu alana sınır koyanın kendileri olduğunu anlattı. Adli kontrolü alternatif tedbir olarak hukuka koyduklarını, daha sonra üst sınırını kaldırdıklarını hatırlatan Bozdağ, her alanda tutuklama olmaması için 2 yıla kadar hapis cezası gerektirenlerde tutuklama yasağı ve katalog koyduklarını söyledi.

Bozdağ, "Fakat uygulamada katalog da takdire bağlı olmasına rağmen, uygulayıcılar sanki bu katalogu zorunlu gibi algıladılar ve farklı sonuçlar doğurdu. Ben ne dün ne bugün ne de hiçbir zaman tutuklamanın uzunluğunu metheden, bunun doğru olduğunu söyleyen hiçbir açıklamam olmamıştır" diye konuştu.

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