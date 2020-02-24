CHP: Borç yapılandırma fonu kurulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2019’da yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin bireysel kredi ve 2 milyon 700 bin kişinin de kredi kartı borcunu ödeyemediğini hatırlatarak, “Borç sorunu can alıyor. 'Acilen bireysel borçlular için Borç Yapılandırma Fonu kurulmalı. Aksi halde sosyal patlamalar kaçınılmaz olacak' demiştik, maalesef 2020 yılı bu öngörümüzü haklı çıkarıyor” dedi.

Türkiye Bankalar Birliği verilerini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, hane borçlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Erdoğdu, 2019 yılında yaklaşık 97 bin kişinin bireysel kredi, 78 bin kişinin de kredi kartları borçlarını ödeyemediği için yasal takibe düştüğünü söyledi.

Vatandaş kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemiyor

Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısındaki artışın, iktidarın kötü yönetiminin yarattığı kriz ortamı olduğunu ifade eden Erdoğdu, temel ihtiyaçların krediyle karşılandığını belirtti. Erdoğdu, şöyle devam etti:

“Ücretlerin hızla enflasyona yenildiği bir ekonomide, insanlar geçinebilmek için zorunlu olarak krediye yöneldiler ama gerek ücretlerin düşüklüğü gerekse hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın önemli bir kısmı borcunu ödeyemez duruma düştü.”

“Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin son rakamlarına göre 2019 yılı sonunda bireysel kredi borçlarını ödeyemeyip takibe düşen vatandaş sayısı 96 bin 683 kişi, bireysel kredi kartını ödeyemediği için yasal takip başlatılan kişi sayısı ise 78 bin 395. Henüz takibe düşmemiş ama bireysel kredi borcunu ödemekte problem yaşayan vatandaş sayısı 2 milyon 536 bin, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş sayısı ise 2 milyon 694 bin kişi.”

"İnsanlarımızın bir kısmı ne yazık ki hayatına son vermeyi seçiyor"

Erdoğdu, ücretlerin hızla enflasyona yenildiği belirterek, yurttaşların geçinebilmek için kredilere yönelediğini belirtti. Yurttaşların önemli bir kısmının işsizlik nedeniyle ödeme yapamadığını ve varlık yönetim şirketlerinin eline düştüğüne işaret eden Erdoğdu, şunları söyledi:

“Bankalar ve devlet, zora düşmüş şirketlere borçlarını yapılandırmaları için seçenekler sunarken maalesef bireysel borcu olan vatandaşlara bu imkanı sağlamıyor. Bu durumda zaten zor koşullarda yaşamaya çalışan insanlarımızın bir kısmı ne yazık ki hayatına son vermeyi seçiyor. TÜİK’in son rakamlarına göre günde 8.6 kişi intihar ediyor. Bu korkunç bir rakam. 2020 yılında gelen haberler bu sayının daha yukarı çıkacağını gösteriyor. Eğer hükümet bu soruna el atmazsa borç sorunu artan bir hızla can almaya devam edecek.”