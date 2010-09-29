-CHP BODRUM İLÇE ÖRGÜTÜ SAVORANA'YA TALİP BODRUM (A.A) - 29.09.2010 - CHP Bodrum İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk, CHP Bodrum örgütü olarak, Savorana yatına talip olduklarını belirterek, ata yadigarı Savarona'yı Bodrum'da devrim müzesi yapacaklarını bildirdi. Öztürk, CHP Bodrum İlçe Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün ''bir çocuğun oyuncağını bekler gibi, bekledim'' dediği, ömrünün son 54 gününü geçirdiği, nice devlet başkanını ağırladığı, kabine toplantılarını yaptığı Savarona'nın bu ülkede korunması gereken, müze yapılması gereken en önemli değer olduğunu söyledi. Atatürk'ün yatının bu gün getirildiği durumunun yürek sızlatıcı olduğunu savunan Öztürk, ''Eminim ki Ata'mızın kemikleri de sızlamıştır. Savarona'yı 49 yıllığına kiralayan Kahraman Sadıkoğlu'na sesleniyorum; derhal Atamın yatından ellerini çek. CHP Bodrum örgütü olarak, Bodrum adına atamızın yatına talibiz'' diye konuştu. Bu konuda Bodrum'daki siyasi partilere, 11 belediye başkanına, Bodrum Ticaret Odası'na (BODTO), Bodrum Esnaf Odası'na, Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesine, TÜRSAB'a, Bodrum Otelciler Derneğine (BODER), Bodrum Şoförler Odasına ve Bodrum halkına seslenen Öztürk, şunları kaydetti: ''CHP Bodrum örgütü olarak çıktığımız bu yolda bize destek olunuz. Hemen bir Bodrum Platformu oluşturup, güçlerimizi, imkanlarımızı birleştirip bunu yapabiliriz.'' Resmi dilekçeyi yarın Ankara'ya götüreceğini belirten Öztürk, ''Atamızın yatına talibiz ve bedelini ödemeye hazırız. Bu utancı bu millete yaşatanlardan böyle hesap soracağız. Ve bir daha böyle bir utancı bu ulusun yaşamasına müsaade etmeyeceğiz'' dedi.