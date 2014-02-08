CHP, 'böcek soruşturmasına' baskı iddiasını Başbakana sordu

Arzu Yıldız/Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ankara TMK.10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütlen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde bulunan ortam dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturmada baskı uygulandığı iddialarını meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Tanrıkulu tarafından Meclis Başkanlığı’na verilen soru önergesinde Başbakanın ofisinde bulunan böceklerin kim tarafından konulduğuna dair "somut delillere" ulaşılamadığı, ancak buna rağmen polislerin gözaltına alınması için "adil yargılamayı etkileme" girişimlerinde bulunulduğu ve "hukuk dışı talepler" olup olmadığı konusundaki soruların yanıtlanmasını istedi.

Önergenin tam metni şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU İstanbul Milletvekili

Ankara TMK 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcı Vekilliğince yürütülen Başbakanın Ofisinde böcek bulunmasıyla ilgili soruşturmaya müdahale edildiği konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmaktadır. Soruşturmanın TMK 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gönderilmesinin ardından polislere yönelik bir operasyon yapılması için baskı yapıldığı iddiaları basına yansımıştır, Soruşturma dosyasında ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporunda böceğin kim ya da kimler tarafından konulduğuna dair kesin bir tespit bulunmadığı, somut delillere ulaşılamadığı, ancak polislerin gözaltına alınması ve tutuklanması için adliye içerisinde “Adil yargılamayı etkileme” girişimlerinin olduğu ileri sürülmektedir.

Bu bağlamda;

1-Polislere yönelik bir operasyon yapılması için baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise iddia edilen baskı kim ya da kimler tarafından yapılmaktadır?

2-Bu konuda arama, gözaltı ve tutuklama kararını verecek olan hakimler ile soruşturmadan sorumlu savcılar ve başsavcı vekili tarafından bir görüşme yapılmış mıdır?

3-Savcılıktan “hukuk dışı” talepler de bulunulmuş mudur? Soruşturmanın TMK 10.Maddesiyle Yetkili Başsavcı Vekilliğine gönderilmesinin ardından, Savcıları Hükümet adına ziyarete gidenler var mıdır? Varsa bu kişiler kimlerdir?

4-Soruşturmada “Yayın yasağı” kararı alınacağı yönünde Başsavcılık bir açıklama yapmış mıdır? Yapmışsa, “Yayın yasağı” hangi gerekçeyle getirilmiştir?

5-“Yayın yasağı” soruşturma sürecinde ortaya çıkabilecek “Hukuk dışı girişimlerin” yankı uyandırmaması için mi uygulanacaktır?