CHP: Biz HDP seçmeninin oyunu istersek bunun adı 'bölücülük' oluyor; AKP oyunu artırmak için kime gidiyor?

CHP’de yerel seçim öncesi aday belirleme süreci ve tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’nin her yerinde aynı yöntemle aday belirlemenin doğru olmadığını belirtti. Salıcı, "Biz HDP seçmeninin oyunu istersek bunun adı 'bölücülük' oluyor. Diyarbakır’da Adalet ve Kalkınma Partisi oyunu artırmak için kime gidiyor?" diye sordu.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre iktidar blokunun ittifaktan bahsettiğini, CHP’ye de bu şekilde bir yön çizmeye çalıştığını söyleyen Salıcı, “Kusura bakmasınlar siyasetin dili CHP’nin dili, onların bize dayatmaya çalıştığı dille şekillenmeyecek. Onlar yokken biz vardık. Biz bir siyasi partiyle ittifak yapmak istersek yaparız. Kimseden de icazet istemeyiz” dedi.

Sandıkta ittifak çerçevesinde AKP, MHP, HDP seçmenine gideceklerini söyleyen Salıcı, HDP seçmeninden oy istemenin “bölücülük” olarak nitelendirilmesine de tepki gösterdi. Salıcı, “AKP oyunu arttırmak için HDP seçmenine gittiğinde bu bölücülük olmuyor, CHP, HDP seçmenine gidip oyunu almak istediği zaman bu bölücülük oluyor. Hadi oradan bunu kimse yemez” ifadesini kullandı.

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