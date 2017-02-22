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Yaşam

CHP, bir yılda 2 bin insanın hayatını kaybettiği bireysel silahlanma olayları için Meclis araştırması istedi

Bireysel silahlanma kaynaklı cinayette ilk 5'teki şehirler: İstanbul, Adana, İzmir, Gaziantep, Bursa

22 Şubat 2017 15:06

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş’ın bireysel silahlanmaya dikkat çekerek Meclis araştırması önerisini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Araştırma  önergesinde, Umut Vakfı rakamlarına yer verildi. Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı'nın 2016 yılı Türkiye Silahlı Şiddet (Cinayet) haritasında geçen yıl içerisinde 2 bin 720 bireysel silahlı olay ulusal ve yöresel medyaya yansımıştır. Yaşanan bu olaylar sonucunda 2 bin 56 kişi ölmüştür. Bireysel silahlı şiddet bir önceki yıla göre artış göstererek yüzde 7 artmıştır. Bu artış sonucu ölüm ve yaralanma sayılarına göre şehirlere baktığımızda, İstanbul (204 ölü, 173 yaralı), Adana (127 ölü, 104 yaralı), İzmir (115 ölü, 79 yaralı), Gaziantep (91 ölü, 64 yaralı), Bursa (83 ölü, 78 yaralı). 2016 yılı cinayet haritasında ilk 5 şehir rakamları.

CHP’nin bireysel silahlanmayla ilgili Meclis araştırması  açılmasını öngören teklifi ve gerekçesi şöyle:

Bireysel Silahlanmaya Karşı Mücadele Veren Umut Vakfı'nın 2016 yılı Türkiye Silahlı Şiddet (Cinayet) haritasında geçtiğimiz yıl içersinde 2 bin 720 bireysel silahlı olay ulusal ve yöresel medyaya yansımıştır. Yaşanan bu olaylar sonucunda 2 bin 56 kişi ölmüştür. Bireysel silahlı şiddet bir önceki yıla göre artış göstererek yüzde 7 artmıştır. Bu artış sonucu ölüm ve yaralanma sayılarına göre şehirlere baktığımızda, İstanbul (204 ölü, 173 yaralı), Adana (127 ölü, 104 yaralı) İzmir (115 ölü, 79 yaralı) Gaziantep (91 ölü, 64 yaralı) Bursa (83 ölü, 78 yaralı). 2016 yılı cinayet haritasında ilk 5 şehir rakamları bu şekildeyken ölümlerin ve yaralanmaların sebebinin bulunması, gereken tedbirlerin alınıp alınmadığının bulunması, bireysel silahlanmanın bu sonuçlarda etkili olduğunun araştırılması ve güvenlik açığının nereden kaynaklandığının tespit edilebilmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için 

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