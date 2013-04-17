CHP binasında Başbakan Erdoğan posteri

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde CHP teşkilatı yöneticileri ile kiracısı oldukları binanın sahibi arasında yaşanan 'tahliye' anlaşmazlığı ilginç bir boyut kazandı.

Bina sahibi, CHP'lilerin binayı tahliye etmemesi üzerine CHP afişlerinin bulunduğu pencereninin üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astırdı.

D-100 Karayolu kenarındaki iş merkezinin üst katında bulunan CHP ilçe teşkilatının pencerelerinin üstüne önceki sabah Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı. CHP teşkilatının üzerindeki Erdoğan posterini görenler şaşırdı.



Kasıtlı yapıldı



CHP ilçe yöneticileri kasıtlı olarak yapıldığını söyledikleri bu duruma tepki gösterirken, olayın İlçe Başkanı Bülent Sarı ile ilçe örgütünün bulunduğu Öztürk İş Merkezi'nin sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığından kaynaklandığı ortaya çıktı.

CHP Kartepe İlçe Başkanı Bülent Sarı, "Bina sahibi ile aramızda bir anlaşmazlık var. Kiramız aylık 500 lira iken birden 1500 liraya çıkartıldı. Daha sonra buradan çıkmamız istendi. Tabelamızın büyük olduğu gibi çeşitli gerekçeler öne sürüldü. Şimdi de 3 bin 500 lira gibi yüksek bir rakam kira istiyor. Geçtiğimiz gün de geldiğimizde bizim üstümüzdeki çatıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yapıştırıldığını gördük. Bu tür bir anlaşmazlığa Başbakan'ın resminin alet edilmesi hiç hoş değil" dedi.

CHP İlçe Başkanı Bülent Sarı, şu anda kontratlarının devam ettiğini ve ne olursa olsun binadan çıkmayacaklarını söyledi.