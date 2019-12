-CHP BİNASINA SİNYAL BOZUCU CİHAZ TBMM (A.A) - 01.02.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantı salonuna telefon dinlemelerini önleyen sinyal kesici cihaz takıldığı haberiyle ilgili ''Bir siyasi parti ya da herhangi bir sivil toplum kuruluşu buna ihtiyaç duymuşsa, iktidarın herhalde bu konuda ders alması gereken önemli şeyler vardır'' dedi. Tekin, partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Haberi gazetelerde gördüğünü, cihazın takılıp takılmadığına ilişkin bir bilgisi olmadığını ifade eden Tekin, öncelikle buna neden ihtiyaç duyulduğunun sorgulanması gerektiğini söyledi. Tekin, ''Buna neden ihtiyaç duyulmuştur? Tartışılması, konuşulması gereken bu. Çok rezil bir durum. Bir siyasi parti ya da herhangi bir sivil toplum kuruluşu buna ihtiyaç duymuşsa, iktidarın herhalde bu konuda ders alması gereken önemli şeyler vardır'' diye konuştu. Tekin, ''Dinlenmekten korkuyor musunuz, endişe duyuyor musunuz?'' sorusunu yanıtlarken de şunları söyledi: ''Ben korkmuyorum. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Ama toplumun her kesimi korkuyor. Sıradan vatandaş da bizim makamlarımıza gelen insanlar da 'telefonumu kapattım da geldim sayın başkanım'... Böyle bir şey olabilir mi? Özgürlüklerin, demokrasinin olduğu bir yerde bu sorgulanacak vaziyete gelmişse, Türkiye'de çok ciddi sıkıntı var demektir. O açıdan bizim partide böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş mu duyulmamış mı, tam bilmiyorum. Bilmediğim için somut bir şey söyleyemiyorum. Ama genel bir algı bu. Daha enteresan bir şey söyleyeyim; her gittiğimiz yerde sivil toplum örgütleri, iş adamları, 'ne olursunuz gazeteciler girmesin', 'telefonlarınızı kapatın' deme noktasına gelmiştir. Türkiye çok tehlikeli bir noktada.'' Gürsel Tekin, cihazın kullanılacağı alanın yalnızca MYK toplantı salonu ile sınırlı olup olmadığı sorusu üzerine de ''Kişisel olarak bana soruyorsanız, bu sadece CHP için değil toplumun her kesimi için. İktidarla muhalif olan herkesin önlem alması gerekiyor. Gidin sivil toplum örgütlerine, ben iki tane odaya gittim, telefonlarımızı kapattık gittik'' karşılığını verdi. Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ise aynı konuya ilişkin soruları yanıtlarken böyle bir uygulamanın ne zaman yapıldığını ve teknik ayrıntılarını bilmediğini söyledi. -''KONU, GÜVENLİKLE İLGİLİ''- Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı da, konunun güvenlikle ilgili olduğunu bu nedenle çok fazla açıklanacak bir şey olmadığını söyledi. Teknolojinin hem iyi hem kötü amaçla kullanılabileceğine dikkati çeken Halıcı, ''Bu bakımdan kişilerin, kurumların, partilerin zaman zaman önlem almasına gerek var. Bu konuda CHP de önlemler alıyor'' dedi. Halıcı dünyada ve Türkiye'de gizli dinlemelerin yaşandığını hatırlatarak, cihazın MYK toplantı salonu dışında da kullanımına ihtiyaç olabileceğini kaydetti.