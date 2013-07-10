CHP binasına 'Özgürlük ve Demokrasi' afişi asıldı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce kamuoyuna açıkladığı 17 maddelik bildirge, "Bu topraklarda huzur, demokrasi ve barış isteyen herkese çağrımızdır" ifadesiyle başlıyor.

Bildirgede, şu talepler yer alıyor:

Yüzde 10 seçim barajı kaldırılsın.

Demokrasi ve insan haklarına saygı gösterilsin.

Milletin vekillerini millet seçsin.

Düşünce ve ifade özgürlüğü güvence altına alınsın.

Toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğünü geliştirelim.

Din ve vicdan özgürlüğü korunsun, her inanca eşit imkan tanınsın.

Basın özgürlüğü sağlansın. Tutuklu öğrenci ayıbına son verilsin.

Özel yetkili mahkemeler kaldırılsın.

Yeniden yargılama yolu açılsın.

Halkın vekillerine özgürlük verilsin.

Gizli tanık hukukuna ve yasadışı dinlemelere son verilsin.

Faili meçhul cinayetler çözümlensin. Nevruz resmi bayram olsun.

Uludere katliamı aydınlatılsın.

Diyarbakır'a cezaevi değil müze yapılsın

Mayınlı araziler temizlenip köylülere verilsin.

Bildirgede Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun imzasının yanı sıra "Gelin, hep birlikte özgür ve demokratik bir ülke kuralım. Biz hazırız" ifadesi de bulunuyor.