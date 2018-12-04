CHP, Binali Yıldırım'ın adaylığı bütçe maratonunda açıklanırsa ne yapacak; kırmızı çizgisi ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul adaylığı konusunda Meclis Genel Kurulu’ndaki 12 günlük bütçe maratonuna işaret ederek ‘sabırlı olacağız’ dediği TBMM Başkanı Binali Yıldırım konusunda CHP kanadında da temkinli bir bekleyiş dikkat çekiyor.

CHP, Binali Yıldırım’ın bütçe müzakereleri sırasında adaylığının açıklanması olasılığına karşı kırmızı çizgisini belirledi. Buna göre, CHP, Yıldırım’ın temsil ettiği makamla siyasi propaganda yapması durumunda bütçe oturumunu yönetmesine, kapanış konuşması halinde toleranslı davranmayacak. CHP, Anayasa’nın ‘Başkanlık Divanı’ başlıklı 94. Maddesinin siyasi propagandaya izin vermediğine dikkat çekiyor.

Anayasa'nın 94. maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar" hükmünü düzenliyor.

Bazı hukukçular, bu hüküm uyarınca Yıldırım'ın adaylığının ilanından sonra seçim kampanyalarını yürütebilmek için TBMM Başkanlığı'nı bırakması gerektiğini ifade ediyor.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kısa bir süre önce Meclis’teki makamında bir araya geldiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin bilgi verdiği, Genel Kurul’da 10 Aralık’ta başlayacak bütçe maratonunda oturumu yönetme konusuna da değindiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ne demişti?

Güney Amerika ziyareti dönüşü Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili soruya, "Adaylarımız konusunda hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye'de en önemli ilimiz. Her şeyden önce benim aşkım olan bir il. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde durum nedir bunu görelim istiyoruz. İlçe başkanlıklarının önemli bir derecede değişmesi söz konusu. Bu arada da Ankara ihmal edilemez. Malum bütçe görüşmeleri var. Bunları Meclis Başkanımızın yürütmesinden daha doğal bir şey olamaz. Meclis çalışmaları nedeniyle İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı ortaya koyduktan sonra vereceğiz” dedi.