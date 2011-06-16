CHP: Bin 480 sandıkta farklılık var

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, yaptığı yazılı bir açıklamada, “Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak 1480 sandıkta farklılık tespit edilmiştir. Hukuk birimimiz ve il -ilçe başkanlıkları itiraz işlemlerini yürütmektedirler,” dedi.CHP’nin, hem bu seçimlerle ilgili tam ve doğru bilgilerin elde edilmesi, hem de daha sonraki seçimlerde benzer kuşkuların doğmaması için denetim çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, önerilerini sıraladı.



Halıcı'nın açıklaması ve tespit ettiğini iddia ettiği durumlar şöyle:



“Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim sonuçlarının güvenilir bir biçimde alınmasını temin etmek üzere tüm sandıklarda görevlendirdiğimiz sandık sorumlularımız, sandık sonuç tutanaklarını bilgisayar sistemimize girmiş ve bu sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen sandık ölçekli sonuçlarla karşılaştırılmıştır.



Ayrıca seçim akşamı, yayın yasakları sona erer ermez, YSK’dan iletilen sandık ölçekli seçim sonuçları internet sitemizde yayınlanmış ve oy kullandıkları sandıktaki seçim sonuçlarını kontrol eden vatandaşlarımız, tesbit ettikleri hataları seçim koordinasyon merkezimize iletmişlerdir.



Süresi içinde itiraz edilebilmesi için farklılık gösteren sandıklar ve bilgileri ilgili il ve ilçe başkanlıklarına iletilmiştir.



Toplam 1480 sandıkta farklılık tesbit edilmiştir. Hukuk birimimiz ve il/ilçe başkanlıkları itiraz işlemlerini yürütmektedirler.



Farklılık tesbit edilen sandık sayısı 1480 gibi büyük bir sayı olmasına rağmen bu sandıklardaki toplam oyların sayısı genel oranları binde 5’ten daha az etkileyecek boyuttadır.



İtiraz süreci sona erdikten YSK’nın kesin sonuçlarının tüm ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile karşılaştırıldığı bir rapor ayrıca hazırlanacaktır.



Hatırlanacağı üzere Internet sitemizde uygulamaya soktuğumuz “Askı Listesi” sistemi ile vatandaşlarımız, kendisinin ve komşularının seçmen listesinde olup olmadığını kontrol etme ve olası hataları bildirme olanağını bulmuştur. Daha sonra devreye aldığımız “Sandık Listesi” sistemi ile ise vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağını, komşularının nerede oy kullanacağını ve kendi oy kullanacakları sandıkta başka kimlerin oy kullanacaklarını görebilmişleridir.



Seçmen listeleriyle ilgili aşağıdaki konuların aydınlatılması gerekmektedir.



Yıllar ve seçmen sayıları



2011 Sandık Listesi Seçmen Sayısı

50,189,930



2011 Askı Listesi Seçmen Sayısı

49,864,986



2011 Askı Listesinde Olmayıp Sandık Listesine Eklenenler

397,733



2011 Askı Listesinde Olup Sandık Listesinden Çıkarılanlar

72,789



2011 Her ikisinde de olup adres değiştirenler

273,619



2010 Sandık Listesi Seçmen Sayısı

49,444,944



2010->2011 Eklenen Genç (18 Yaş) Seçmen

907,947



2010->2011 Eklenen (?) Seçmen

886,867



2010->2011 Eklenen Toplam Seçmen

1,794,814



2010->2011 Adres Değiştiren Seçmen

4,491,208



2009 Sandık Listesi Seçmen Sayısı

48,005,959



2009->2011 Eklenen Genç (18 Yaş) Seçmen

2,654,088



2009->2011 Eklenen (?) Seçmen

1,299,458



2009->2011 Eklenen Seçmen

3,953,546



2009->2011 Adres Değiştiren Seçmen

9,794,175



2007 Sandık Listesi Seçmen Sayısı

42,799,303



-2009 sandık listesinden 2011 listesine geçerken 3,953,546 seçmen eklenmiştir. Bunlardan 2,654,088’i yaştan dolayı eklenen genç seçmenlerdir. 1,299,458 seçmenin nasıl eklendiği konusuna;



- 2009 sandık listesinden 2011 listesine geçerken 9,794,175 seçmenin adresi değişmiş gözükmektedir. İki yıllık bir sürede bu kadar büyük sayıda (yaklaşık %20) adresin değişmesi kuşkular yaratmaktadır. Bu değişikliklerin doğruluğu konusuna;



- 2011 Askı Listesinde olmayıp, Sandık Listesine eklenen 397,733 seçmen sayısına bir an önce açıklık getirilmelidir.



Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu seçimlerle ilgili tam ve doğru bilgilerin elde edilmesi, hem de daha sonraki seçimlerde benzer kuşkuların doğmaması için denetim çalışmalarımız ve önerilerimiz devam edecektir."







