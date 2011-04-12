-CHP BİLECİK İKİNCİ SIRA ADAYI ÇEKİLDİ BİLECİK (A.A) - 12.04.2011 - CHP Bilecik ikinci sıra milletvekili adayı Sungur Turan, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Turan, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili adaylarının belirlenmesinde ''adil bir ön seçim yapılması gerektiğini'' belirterek, aday adaylığı döneminde anketlerde ve sosyal paylaşım sitelerinde ilgi gördüğünü ifade etti. CHP tarafından ikinci sıradan aday gösterildiğini anımsatan Turan, şunları kaydetti: ''Genel merkezin ön seçim kararını hiçe sayıp, sorgusuz, sualsiz bana uygun gördüğü sıralama nedeniyle CHP adaylığından istifa ediyorum. CHP milletvekilliği aday adaylığı için geçen sürede Bilecik halkından aldığım büyük destekten dolayı saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Vatandaşın gösterdiği vefa ve sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım.'' -''TÜRKEŞ'İN EVİNİN İÇİNE KADAR MUHTAÇ''- MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, milletvekili aday listesine ilişkin değerlendirmede bulunurken, ''Sayın Başbakan, MHP'yi engelleyebilmek için MHP'nin kurucusu, başbuğu Alparslan Türkeş'in evinin içine kadar muhtaç duruma geldi'' dedi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şandır, MHP'de listeye giremeyen milletvekillerine çok üzüldüğünü belirterek, 23. dönemde uyumlu bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Şandır, ''Ama MHP, geleneği, omurgayı devam ettiren, değişim denen kelimenin cazibesine kapılarak siyaseti hercümerc eden bir tavır içinde olmamıştır. Gerek Meclis'teki gerek partideki kadrolarını büyük oranda geleceğe taşımıştır, ama teşkilatlarımızın talep ettiği yeni isimleri de listelerine koymuştur'' dedi. -''AHMET'E HAYIRLI OLSUN''- Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'in AK Parti'den aday yapıldığının anımsatılması üzerine ise Şandır, bundan neyin amaçladığını Başbakan'a sormak gerektiğini ifade etti. Şandır, şöyle konuştu: ''Biliyorsunuz sayın Başbakan'a bir ikazımız olmuştu, komşuların evinin içiyle oynamak yakışmaz, dürüst bir davranış değil. Başbakan MHP'de belli yerlere gelmiş insanları ayartarak siyaset yapmayı tüccar siyaset üslubu olarak görüyor. Kurnazlık onun metodu. Ama bir gerçek ortaya çıkmıştır: MHP, Adalet ve Kalkınma Partisinin ve sayın Başbakan'ın kabusu olmuştur. MHP'yi engelleyebilmek için MHP'nin kurucusu, başbuğu Alparslan Türkeş'in evinin içine kadar muhtaç duruma geldi. Bunun sonucu odur. Ama bunun bir sonucu daha var: Merhum Türkeş'in bu millete çok büyük hizmetleri olmuştur. Bugün onun o enerjisini, meşalesini iki evladı siyasete taşımaktadır. Bu da övünülecek bir hadisedir. Keşke CHP'de de bir Türkeş ismi olsa, biz bundan gurur duyarız. Ama Ahmet Türkeş, siyaset talebi olmayan, MHP'de siyaset yapacağım diye bir beklentisi, talebi olmayan, bugüne kadar da siyasette hiç ismi geçmeyen biriydi. Bugün ne hikmetse böyle bir sonuç ortaya çıktı. Anlaşılıyor ki bu Sayın Başbakan'ın MHP'nin hesap sorma korkusundan kaynaklanıyor. Korku dağları sarınca her şey yapılıyor demektir. Hayırlı olsun diyorum, Ahmet'e hayırlı olsun. Yakışır. Türk siyasetine ve Türkiye'yi çok önemli katkılar vereceğine inanıyorum.'' -ÖZYÜREK- CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, CHP, listelerinde sosyal demokrasiye yıllarca hizmet etmiş olanların tasfiye edildiğini öne sürdü. Özyürek, ''Buna karşın CHP'ye oy bile vermemiş, referandumda 'yetmez ama, evet' demiş olan kimseler, özellikle de sağdan kimseler bu listelerde ön sıralarda yer almıştır. Bu bir anlamlı değişim değildir. Biz CHP'liyiz. Bu parti bizim. Şu anda bu partiye yöneten insanların hepsinden önce, SODEP'ten beri ben bu partinin mensubuyum. Seçimlerde de partinin başarısı için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.