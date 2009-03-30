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Politika

CHP Beyoğlu adayı tepkili: ‘4 bin oy buharlaştı’

CHP Beyoğlu İlçe Belediye Başkan adayı gazeteci Mustafa Dolu, 4 bin oyunun buharlaştığını iddia etti.

30 Mart 2009 03:00

CHP Beyoğlu İlçe Belediye Başkan adayı gazeteci Mustafa Dolu, 4 bin oyunun buharlaştığını iddia etti.

Dolu, “Akşam kazandığım seçimi, 03.00 sıralarında iki bin oyla kaybettim. Hukukun üstün olduğu bir hukuk devletinde kanunsuzluklar yapılan bir seçim geçirdik. Tüm kamuoyu ve tüm Türkiye izledi. Fark kapandığı gibi, daha da geriye düşer hale geldik. Sandıkta kazandığımız seçimi, ilçe seçim kurulunda masa başında kaybetmeye niyetimiz yok" dedi.

Kasımpaşa’daki seçim bürosunda partililerle birlikte çalışmalarını sürdüren Mustafa Dolu, "Kim kime talimat verdi bilinmez, ne hikmetse Beyoğlu 1 numaralı Seçim Kurulu’nun sistemi çöktü. Birinci bölgede 6 bin oy önde iken, seçimi 2 bin oy ile kaybettim" şeklinde konuştu.

CHP, Beyoğlu, Beylikdüzü, Çekmeköy ve Tuzla'daki sonuçlara bu sabah itiraz etmişti.

(AA)

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