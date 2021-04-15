CHP Bergama Meclis Üyesi Tok: İzmir'e depremden sonra gönderilen kolilerin depoda bekletilip Ramazan yardımı olarak dağıtıldığını gördük

CHP Bergama Meclis Üyesi Selim Tok, İzmir depreminin ardından Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım kolilerinin, AKP'li Bergama Belediyesi tarafından aylarca depoda bekletilerek Ramazan yardımı olarak dağıtıldığını iddia etti. Tok, “Tekstil fabrikasına tesadüfen yaptığımız bir ziyaret sonucunda, ülkemizin çeşitli vilayetlerinden yaraları sarmak için İzmir’e gönderilen gıda yardım kolilerinin belediye başkanı Hakan Koştu adını taşıyan torbalara konularak Ramazan yardımı olarak dağıtıldığını gördük. Propaganda amaçlı yapılan bu işlemi kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra Elazığ, Balıkesir, Isparta, Gümüşhane gibi valiliklerden gelen gıda yardımlarının Bergama Belediyesi’nin tekstil fabrikası depolarında aylardır bekletildiği ve Ramazan kolisine dönüştürüldüğü öne sürüldü.

İzmir'deki 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem için Türkiye’nin her yerinden depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. İzmir Valiliği resmi hesabından da ‘İzmir Depremi Yardım Kampanyası’ için duyurular yapıldı. Gelen yardımlar valilik eliyle kaymakamlıklara gönderilmişti.

CHP Bergama

"Tesadüfen ortaya çıktı"

Depremle ilgili toplanan kolilerin aylarca depoda bekletildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapan Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz; “Bugün Belediye Meclis Üyemiz Selim Tok, Bergama Belediyesi’nin tekstil fabrikasının bulunduğu yerdeki depolarda tesadüfen bir manzarayla karşılaştı. Bergama Belediyesi, İzmir depremi sonrası depremzedeler için ülkemizin değişik vilayetlerinden gelen yardımları depremzedelere dağıtmayarak ya da bir kısmını dağıtıp, bir kısmını ayırarak belediyenin depolarına kaldırdılar. Depremden tam altı ay sonra bugün, depremzedeler için alınan yardımlar belediye başkanının adını taşıdığı torbalarla Ramazan yardımı olarak dağıtılıyor. Bunu doğru bulmuyoruz, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” dedi.

Belediye başkanı Hakan Koştu adını taşıyan torbalara konuldu

Ajans Bakırçay'ın haberine göre; CHP Bergama Meclis Üyesi Selim Tok ise; “Tekstil fabrikasına tesadüfen yaptığımız bir ziyaret sonucunda, ülkemizin çeşitli vilayetlerinden yaraları sarmak için İzmir’e gönderilen gıda yardım kolilerinin belediye başkanı Hakan Koştu adını taşıyan torbalara konularak Ramazan yardımı olarak dağıtıldığını gördük. Propaganda amaçlı yapılan bu işlemi kınıyoruz” dedi.

"Etik bir davranış değil"

CHP Bergama ve İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Ali Bor ise; “Bugün Bergama Belediyesi’nin tekstil fabrikasında karşılaştığımız manzarada, İzmir depremi sonrası yapılan yardımların kasti olarak bekletildiğini gördük. Bugün bu erzaklar, belediye başkanının adını taşıyan torbalara konularak sanki belediye başkanının bir lütfuymuş gibi Ramazan yardımı olarak dağıtılıyor. Bu etik bir davranış değil” dedi.