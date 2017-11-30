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CHP belgeleri neden paylaşmıyor?

Birinci adım; bu iddiayı sonuna kadar konuşturmak ve belgeler konusundaki merakı sonuna kadar üst düzeyde tutmak...

30 Kasım 2017 14:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete on milyonlarca dolar aktarıldığını belgeleyen dekontların kamuoyu ile neden paylaşılmadığı belli oldu. 

Kanal D'den Seçil Özer, konuya ilişkin olarak CHP'li vekillerle yaptığı görüşmeleri şöyle özetledi: 

Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısından sonra talimat veriyor bu belgeleri gazetecilerle paylaşın ama danışmanları bu tartışmayı sıcak tutmamız lazım belgeleri paylaşmayalım diyorlar, Kılıçdaroğlu da kabul ediyor. CHP adım adım bir strateji izlemeye karar veriyor. 

Birinci adım; bu iddiayı sonuna kadar konuşturmak ve belgeler konusundaki merakı sonuna kadar üst düzeyde tutmak. İkinci adım; komisyon tartışması. AK Parti komisyon kurulmasını kabul etmedi tartışmasının yaşanmasını istiyorlar. Üçüncü adım; belge paylaşımı olacak gibi. 

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Kemal KılıçdaroğluTayyip Erdoğanbelgedekontoff shore

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