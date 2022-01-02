CHP, Belediyeler Birliği için harekete geçti, imzalar toplandı

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB), CHP’li belediyelere kaynak aktarmadığını belirten CHP, bütçe denetlemesi için harekete geçti. TBB’nin denetimi için Sayıştay’tan da randevu talep edilecek.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) belediyeler arasında ayrımcılık yapan bir tutum içerisinde olduğunu belirterek harekete geçti. TBB bütçesinin büyük çoğunluğunun CHP’li belediyelerin kaynaklarıyla oluşmasına rağmen CHP’li belediyelere TBB’nin gerekli desteği vermediğini belirten parti, TBB’nin Sayıştay tarafından denetlenmesi için TBMM İçişleri Komisyonu’nda imza topladı. Komisyonun toplanması için imza toplayarak önerge veren parti ayrıca, TBB’nin denetlenmesi için Sayıştay Başkanlığı’ndan da randevu isteyecek.

Belediyelerin Türkiye Belediyeler Birliği’ne üye olma zorunluluğunun bulunduğunu belirten CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBB bütçesinin İller Bankası tarafından belediyelerden kesilen gelirlerle oluştuğunu söyledi. TBB hakkında “gayri resmi harcama yapıldığı” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da hatırlatan CHP’li Torun, “Mutlaka ama mutlaka göreceksiniz yargılanacaklar” dedi.

TBB’nin CHP’li belediyelere bütçesinden para vermediğini, yurt dışındaki belediyelere kaynak aktardığını belirten CHP’li Torun, “Belediyeler Birliği’ni Sayıştay’ın denetlemesi için TBMM İçişleri Komisyonu’nda şu anda yeterli imzayı topladık ve komisyonun toplanması için önerge verdik. Komisyonun önümüzdeki günlerde toplanmasını bekliyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta da Türkiye Belediyeler Birliği’nin denetlenmesi için Sayıştay Başkanlığı’ndan da randevu isteyeceğiz” ifadelerini kaydetti.