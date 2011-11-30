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Politika

CHP bedelliyi Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir TBMM (A.A)

30 Kasım 2011 17:11

-CHP bedelliyi Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir TBMM (A.A) - 30.11.2011 - CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Bedelli Askerlikle ilgili yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruyu ''düşündüklerini ve incelediklerini'' belirterek, ''Kesin bir şey söyleyemem. Burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var'' dedi. Türmen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlarla ilgili basın açıklamasının, HSYK'nın, ''basın açıklamasının kişinin suçlu olduğuna ilişkin kanaat uyandırmaması gerekir'' ve ''gözaltındaki kişilerin suçlu olarak kamuoyuna duyurulmasına sebebiyet verilmemesi gerekir'' şeklindeki genelgesine aykırı olduğunu ifade etti. Kavak'ın açıklamalarının kamuoyuda bu kişilerin suçlu olduğuna dair kanaat uyandırdığını ileri süren Türmen, ''Açıklamalar, bu kişilerin masumiyet karinesini ihlal etmektedir'' diye konuştu. CHP İzmir milletvekilleri olarak HSYK'ya başvuracaklarını ve Durdu Kavak hakkında soruşturma açılmasını ve Kavak'ın bu davadan uzaklaştırılmasını talep edeceklerini bildiren Türmen, Kavak'ın yaptığı beyanlarla, bu davada tarafsız olmadığını, masuniyet karinesini ihlal ettiğini, kişilerin suçlu olduğuna dair kanaat uyandırmaya çalıştığını savundu. Türmen, bedelli askerlikle ilgili yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru yapıp yapmayacakları yönünde bir soru üzerine, ''Bunu düşünüyoruz, inceliyoruz. Kesin bir şey söyleyemem. Tabii burada eşitlik ilkesini ağır bir ihlal var'' dedi. 

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