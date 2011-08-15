-CHP BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ SOMALİ'DE ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP'nin Somali'ye yapacağı ziyaretin Ramazan Bayramı'nın birinci günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Muzaffer Komit'i ziyaret eden Toprak, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kızılay yetkilileri ile Somali'deki vatandaşlara sağlayabilecekleri katkıyı görüştüklerini kaydeden Toprak, ''Bu yardımları nasıl ileteceğimizi görüştük. Yetkililer sağ olsun her konuda katkı vermeye hazır olduklarını belirttiler. Biz de bu konuda bir hazırlık yapacağız ve tekrar bir araya geleceğiz'' dedi. ''Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali'nin istifası CHP'nin Somali'ye gitmesi için verdiği destekle bir ilgisi olabilir mi?'' sorusuna Toprak, ''Sanmıyorum, ben o konuya da cevap verecek konumda da değilim. Umut ediyorum öyle değildir ve sanmıyorum'' yanıtını verdi. ''CHP kargo uçağı buldu mu?'' sorusu üzerine Toprak, ''Kargo uçağı konusunda hala daha araştırma yapıyoruz. Gıdayı nasıl ulaştıracağımız konusunda şu anda net bir kararımız yok'' dedi. Toprak, ''Yöneticiler Somali'ye nasıl gidecekler?'' sorusunu da ''Yöneticiler de özel uçakla gidebiliriz. Biz ayın 30'unda yardımımızla beraber gitmeyi planlıyoruz. Detayları konuşmadık ama belli olan bir şey var biz bayramın birinci günü Somali'de olacağız, o insanlara yardım elini uzatacağız. Sayın Genel Başkanımız orada olacak ama bu heyete kimin eşlik edeceği konusunda herhangi bir detay çalışma olmadı'' şeklinde yanıtladı. Yardımların içeriğine ilişkin soruya ise Toprak, ''Gıda yardımı konusunda o bölgedeki sıkıntıları en iyi bilen kurum Kızılay, biz bu konuda onlardan hizmet istedik. O bölgeye ne götürebiliriz, ihtiyaç nedir? diye rica ettik. Bize verdikleri liste elimizde. Ne kadar toparlayabilirsek. Şekerinden tutun, bulguruna, fasulyesine kadar temel gıda malzemeleri var'' diye konuştu.