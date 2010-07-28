-CHP BAŞKANININ SONUNA KADAR ARKASINDA AYDIN (A.A.) - 28.07.2010 - CHP Parti Meclis Üyesi Korkmaz Karaca, Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı'nın görevden alınması ile ilgili olarak, ''CHP olarak belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız'' dedi. Mümin Kamacı'nın görevden alınması üzerine CHP Parti Meclis Üyesi Korkmaz Karaca, CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, CHP Aydın İl Başkanı Tunç Aytur ve Aydın'daki ilçe belediye başkanları Didim'e giderek, Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı ile partinin ilçe binasında, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının ardından parti önünde toplanan CHP'lilere seslenen CHP Parti Meclis Üyesi Korkmaz Karaca, Mümin Kamacı'nın hukuksuzluğa kurban edilmeye çalışıldığını iddia ederek, ''CHP olarak belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız'' diye konuştu. CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay da Didim halkının Mümin Kamacı'yı ikinci dönemdir seçtiğini belirterek, ''Halkın oyla seçtiği belediye başkanı, saçma sapan sebeplerle görevden alıkoyulmaya çalışılıyor'' dedi. CHP örgütünün ve Didim halkının Kamacı'ya sonuna kadar sahip çıkacağını ifade eden Atay, şunları söyledi: ''İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ve başkanları hakkında açılan yüzlerce soruşturma ve davalar var. Kamacı'yı bu gerekçe ile görevden almak, tamamen siyasi bir oyundur. Yüzde 60 oyla seçilmiş bir belediye başkanına hakarettir. Gerekli değerlendirmeleri yapıp, bir yol haritası belirleyeceğiz. Karara itiraz edip yürütmeyi durdurma kararı isteyeceğiz.'' Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı ise görevden alınma kararının tamamen siyasi bir oyun olduğunu savundu. Kamacı, görevden almanın yargı kararı olmamasına rağmen, tamamen siyasi baskılar sonucunda alınmış bir karar olduğunu iddia ederek, karara itiraz edeceklerini bildirdi.