CHP, başkanından davacı!

CHP'li başkana kaset şoku!

Başkan Eryılmaz için soruşturma

CHP yönetimi, Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Muzaffer Eryılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.Son dönemde Ankara kulislerinde dolaşan söylentilere göre CHP, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'ın performansından memnun değildi. CHP kulislerinde Eryılmaz'ın tekrar aday gösterilmeyeceği ve bu konuda özellikle son kaset skandalının bardağı taşıran son olay olduğu belirtildi.Kaset kriziyle ilgili CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon da çalışmalarını sürdürüyordu. Söz konusu kasetteki kayıtta Eryılmaz, CHP'lilerden "rüşvetçiler" ve yamyamlar" diye söz ediyordu. Komisyon raporunu tamamladı ve Eryılmaz'ın kusurlu olduğuna karar verdi.CHP Genel Saymanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Özyürek, Çankaya Belediyesine ilişkin iddialarla ilgili raporun tamamlandığını, Merkez Yönetim Kurulunca, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, ayrıca ilgililer hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.Özyürek, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, iddiaları araştırmakla görevli komisyonun raporunu tamamladığını belirtti. Özyürek, şunları kaydetti:“Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'a ait olduğu iddia edilen bir kasetteki beyan ve isnatlar üzerine, konu, CHP Merkez Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve bu konuyu araştırmak üzere üç kişilik komisyon kurulmuştu.Komisyon, yaptığı çalışmalar sonucunda, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerinin de ifadelerini alarak raporunu hazırlamıştır.Bu raporda aydınlatılması gereken önemli iddialar ve usulsüzlükler olduğu saptandığından, Merkez Yönetim Kurulumuzca, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve ayrıca ilgililer hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.”