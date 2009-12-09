CHP: Basitlik sözü kendisine yakışmaktadır

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin kıtalararası sürdüğürdüğü polemik yeni açıklamalarla devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın muhalefetin eleştirilerine ABD'den verdiği "basitleşti bunlar" sözlerine CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, "Sayın Başbakan'ın bize söylediği 'bu ne basitlik' sözü bir eldiven gibi kendisine yakışmaktadır. Şiddetle kınıyoruz ve derhal Türkiye'ye dönmeye davet ediyoruz" dedi.
ABD'deki temaslarını tamamlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Meksika'ya hareket etmeden önce muhalefetin "Geziyi yarıda kesip Türkiye'ye dön" çağrısına, "Bu konu konu mu, Bu hitap hitap mı? Bu kadar basitleşti bunlar" yanıtını vermişti.
Danışma Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anadol, "Bugün tüm milletimizin gözyaşları içinde şehitlerimizi toprağa veriyoruz, çeşitli camilerde, çeşitli illerdeki cenaze törenlerinde. Acımız çok büyüktür. Klasik söylenecek sözlerin ötesinde gerçekten halkımız ve milletimiz büyük bir acıya gömülmüştür" dedi.
Anadol, "Bunun acısını yaşarken Atlantik ötesinde ABD gezisinden sonra Meksika'ya giden sayın Başbakan'a CHP grup toplantısında sayın Genel Başkanımız, sorulan bir soru üzerine, 'içi rahat edebiliyorsa, Türkiye'deki sokaklar, meydanlar savaş alanına dönmüş. Kan dökülüyor. İçi rahat ediyorsa gezisine devam etsin' dedi. Sayın Başbakan oradan sesleniyor: 'Bu ne basitlik, bu hitap hitap...' gibi yine ağzına geleni düşünmeden sarf edebiliyor. Bu acı üzerine, milletin bu kederi üstüne, bunları söyleyebiliyor ve içi rahat biçimde Meksika'da dolaşabiliyor" diye konuştu."Gül 'güzel şeyler olacak' diyordu"
"Bize söylediği 'bu ne basitlik' sözü bir eldiven gibi kendisine yakışmaktadır. Şiddetle kınıyoruz ve derhal Türkiye'ye dönmeye davet ediyoruz" diyen Anadol, "Meydanlar, sokaklar iç savaş sahneleri yaşıyor. Kan dökülüyor Türkiye'de. Başlattığı açılımın sonu bu. 'Çok güzel şeyler olacak' diyordu Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. 'Güzel şeyleri' görüyoruz. Türkiye nereye geldi, ibretle görüyoruz ve Hükümeti göreve davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Anadol, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, bir gazetecinini sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açılım sürecini 'hıyanet" olarak nitelediği sözlerine "şaka yapmıştır" karşılığını verdiğini hatırlatması üzerine, "Baykal'ın söyledikleri tutanaklara geçmiştir. Deşifre edilmiştir. Gazeteciler oradaydı, televizyon ekranlarına alınmıştır. Sözleri ortada. Kendisine pay çıkarıp alınanlar varsa, kendi bilecekleri şey" dedi.
Öte yandan Danışma Kurulunda Meclisin bugün ve yarınki çalışmalarına ilişkin bir uzlaşma sağlanamadığı bildirildi. Danışma Kurulunda, bütçenin tümü üzerinde 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak ilk günkü konuşmalara saat 13.00'de başlamasına ilişkin öneri benimsendi, ayrıca konuşma sırası için de kura çekildi. Buna göre, pazartesi günü yapılacak görüşmelerde önce AK Parti sözcüleri konuşacak. Bunu sırasıyla CHP, DTP
ve MHP sözcüleri izleyecek.