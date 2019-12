CHP: Başbakan mısın, padişah mı?

CHP'den Erdoğan'a: "Ya Cumhuriyet'in Başbakan'ı ol, veyahut saltanatın padişahı olamayacağını açıkça beyan et."





CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ya Cumhuriyet'in Başbakan'ı ol, Cumhuriyet'in Başbakan'ı gibi davran veyahut öykünülen saltanatın padişahı olamayacağını açıkça beyan et" dedi.



Okay, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'da, metrobüsün, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Hattının hizmete sokulması törenine katılımında açılan, "Son Osmanlı Padişahı" pankartı ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Saltanatın kaldırılmasının üzerinden 87 yılı aşkın süre geçtiğini anımsatan Okay, şöyle konuştu:



"Ancak saltanat yanlısı ve Cumhuriyet'in değerlerini içine sindiremeyen anlayış, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da karşılarken 'Son Osmanlı Padişahı' diye pankart açtı. Son padişahlığı benimseyen Başbakan'ın, buna karşı hiçbir tepki göstermemesi, kendisinin hala saltanat özlemi içinde olduğunu ve Cumhuriyet'in değerlerini hala içselleştirilemediğinin somut bir göstergesidir. Ya Cumhuriyet'in Başbakan'ı ol, Cumhuriyet'in Başbakan'ı gibi davran veyahut öykünülen saltanatın padişahı olamayacağını açıkça beyan et.



Bu pankart, AKP'nin gerçek yüzünü ve siyasi anlayışını bir kez daha kamuoyunun gözü önüne sermiştir."



'Takiyye devam ediyor'



AKP üst yönetim kadrosunun, takiye anlayışını devam ettirdiğini ve bazı gerçeklerdenkaçmadığını, bu gerçeklerle birlikteliğini her fırsatta ortaya koyduğunu iddia eden Okay, şunları kaydetti:



"Manisa'da, AKP'yi kuran 3 kişiden biri olan ve siyasi akıl hocalığını yapan, eski Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç da protokolde Manisa şeyhini yanına oturtmuş ve protokol sıralamasında, Manisa şeyhi, Manisa Valisi, Bülent Arınç ve Belediye Başkanı birlikte bir aile fotoğrafı vermişlerdir. Hikmetyar'ın dizinin dibine çöken Başbakanla, Manisa şeyhinin yanında fotoğraf sergileyen Bülent Arınç'ın siyasal anlayışlarında ve laik hukuk düzenine bakışlarında hiçbir fark yoktur. Medyaya yansıyan bu iki görüntü, AKP'nin gerçek yüzüdür."



Tunceli Valisi'ne tepki



Tunceli'de beyaz eşya yardımlarıyla ilgili tartışmalara da değinen Okay, "beyaz eşya pazarlamacısı gibi AKP'ye seçim öncesi devlet imkanlarını sunan Tunceli Valisi'nin, AKP bayrak ve broşürleriyle suç üstü yakalandığını" ileri sürdü.



"AK Parti'nin, seçim sürecinde kamu görevlilerini ve kamu kaynaklarını kendi emrinde pervasızca kullandığını" savunan Okay, şöyle konuştu:



"Devletin valisinin, AKP'nin il başkanından farklı olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti valisi olduğunu, birisinin, O valiye hatırlatması gerekir. AKP'li ile akrabalık, valilik sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyi ortadan kaldırmaz.



Tunceli İl Özel İdare Binası deposunda bulunan AKP broşür ve bayrakları, seçim sürecinde AKP'nin yardım adı altında siyasi propaganda yaptığının somut göstergesidir. Bununla ilgili gerekli önlemlerin derhal alınması, O valiye işten el çektirilmesi, çok istiyorsa AKP'nin Tunceli seçim sorumluluğunun verilmesi en doğru olanıdır."