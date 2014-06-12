CHP, Başbakan hakkındaki önergeleri çekti

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında verdikleri gensoru önergesi ile Meclis soruşturması önergesini daha sonra vermek üzere geri çektiklerini açıkladı.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi şunları söyledi:

"Musul'da ortaya çıkan gelişmeler, olağanüstü bir durum ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Böyle bir süreçte iç politikanın ikinci plana atılması gerekir. Ulusal duruşu, ulusal beraberliği göstermemiz gereken bir süreç varken, böyle bir süreçte gensorunun ve Meclis soruşturmasının TBMM'nin gündeminde olmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle hem gensoru önergesini hem de Meclis soruşturması önergesini daha sonra vermek üzere Meclis Başkanlığı'ndan geri çekiyoruz.''