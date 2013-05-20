CHP, Başbakan hakkındaki gensoruyu geri çekti

CHP, Meclis'te bugün görüşülmesi planlanan Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında verdiği Başkentgaz ile ilgili gensoru önergesini, Meclis TV'den yayınlanmayacağı gerekçesi ile geri çekti.



CHP'nin, Erdoğan hakkında Başkentgaz'ın ihale sürecini onaylayarak, kamunun ve halkın zarar görmesine neden olduğu'' iddiasıyla verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılacaktı.

CHP'li Muharrem İnce, gensoruyu Meclis TV'nin yayın yaptığı gün görüşülmesi için tekrar verecek.