CHP, Balyoz hâkim ve savcılarının listesini istedi

CHP Milletvekili Nurettin Demir'in, Adalet Bakanlığı'ndan, bugüne kadar Balyoz davasına bakan tüm savcı ve hakimlerin listesini istedi, Bakanlığın da listesin hazırlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı

Hâkim ve savcılar arasında isimlerin ne amaçla istendiği tartışma konusu olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 19 Mart 2013’teki grup toplantısında, "adaleti katleden savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesap soracağız" açıklamasına dikkat çekildi.

radikal.com.tr'de Fatih Yağmur imzalı haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mart 2013’de partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle Ergenekon Davası'nda verilen mütalaaya ilişkin eleştirilerde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, yargılamalarda hukuksuzluklara dikkat çekerek "Buradan bütün milletime bir söz veriyorum. Ne kadar zaman geçerse geçsin adaleti katleden savcı ve yargıçlardan eninde sonunda hesap soracağız" demişti. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri üzerine CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir hareket geçti. Adalet Bakanlığı’na soru önergesi veren Demir, önergesinde Balyoz davasıyla ilgili soruşturma safhasından, yargılama aşamasına kadar görev alan tüm hakim ve savcıların isim listesini istedi. Önerge, Balyoz davası sanıkları hakkında yakalama, arama, tutuklama, tahliye gibi verilen tüm kararların altında imzası bulunan hakim ve savcıları da kapsıyor.

'HSYK, Başsavcılık'tab liste istedi'

Demir’in yazısı üzerine Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) bir yazı yazarak gerekli listenin gönderilmesini talep etti. HSYK’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda ise şu ifadeler yer aldı:

"Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir tarafından Adalet Bakanlığı’na yöneltilen 7/18625 esas no’lu soru önergesine cevap verebilmek için kamuoyunda ‘Balyoz’ adı ile isimlendirilen ve Başkanlığınızda görülen 2010/283 esas sayılı dava ile ilgili ilk soruşturma aşamasından itibaren dava dosyası ile ilgili işlemlerde bulunan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının bir listesinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği’ne sunulmak üzere Başsavcılığımıza bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim." Yazının yargılamayı yapan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine de gönderileceği ve listenin hazırlanarak gönderilmesinin beklendiği öğrenildi



