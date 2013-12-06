CHP, 'bakanlara adaylık izni'ni Danıştay'a götürüyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday olacak bakanların istifasına gerek olmadığı yönündeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının kaldırılması isteğiyle Danıştay’da dava açtı. Kart, “işlemin geri alınması” talebiyle YSK’ya da başvurdu.

Atilla Kart, açtığı dava ve yaptığı başvuru ile ilgili açıklamasında, esasa ve yürütme talebine yönelik kararların verilmesi sürecinde “görev” konusu dahil olmak üzere usuli işlemler sebebiyle zorunlu olarak belli bir zaman dilimine ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Bu zaman dilimi içinde bir taraftan da seçim ve propaganda döneminin işlemeye başlayacağını kaydeden Kart, “Bu durumun muhalefet partilerine mensup belediye başkan adayları yönünden telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlere yol açacağı açıktır” dedi.

YSK işleminin hukuka “fâhiş ölçülerde aykırı” olduğunu da savunarak, yargılama aşamasında yürütme ve esasa dair süreçlerin zamana yayılacak olmasının, telafisi mümkün olmayacak kamu zararları ve mağduriyetlerinin doğmasının kaçınılmaz olması gibi sebepler karşısında Danıştay’a “işlemin ortadan kaldırılması” talebiyle dava açtığını söyledi.

Kart, davanın açılmış olmasının, Yüksek Seçim Kurulu’nun kendi işlemini yeniden ele almasını, işlemi tekrar gözden geçirmesini engellemeyeceğini söyledi. Kart “YSK tarafından tesis olunan işlemin yanlışlığı, hukuka aykırılığı o kadar barizdir ki, Başbakan ve Hükümet Yetkilileri de bu durumu açık bir şekilde ifade etmek durumunda kalmışlardır. Başbakan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, AKP’den aday olan bakanların ilk fırsatta ya da uygun zamanda istifa edeceklerini açıkladılar. Ancak takdir olunur ki, hukuk devletinde bu işler kişilerin ya da siyasilerin taktirine ve keyfine bırakılamaz. Bu sürecin ve takvimin kuralları, ilgili kurumlar tarafından belirlenir. Bunu belirleyecek olan Kurum’un YSK olduğu bellidir”