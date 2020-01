CHP: Bahçeli, her zamanki gibi Erdoğan’ın koltuk değneği olmuştur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP’nin AKP’ye anayasa değişikliği desteğine ilişkin olarak "Devlet Bahçeli her zaman ki gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuk değneği olmuştur" dedi. Ağbaba, "Bugün yanı başımızdaki Suriye'de hangi sistem var? 'Başkanlık' var. Daha dün 1 buçuk milyon Müslüman'ın katledildiği, 100 binlerce kadına tecavüz edildiği Irak'ta ne vardı? Orada da 'başkanlık' vardı" ifadelerini kullandı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 82. yıl dönümü dolayısıyla CHP Malatya Kadın Kolları tarafından öğretmenevinde bir etkinlik düzenlendi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer ile çok sayıda partili katıldı.

“Doğu’da kan, gözyaşı var”

Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu belirterek, "Bir Batı'ya giden yol, diğeri Doğu'ya giden yol. Doğu'ya giden ve bugün hükümetin desteklediği, Doğu'da kan var gözyaşı var her gün katliam var. Ama bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği yerlerde ne var? Demokrasi var, kadın erkek eşitliği var, hukukun üstünlüğü var, yargı bağımsızlığı var, insan hakları var. Biz bize gösterilen hedeflere ulaşmak zorundayız" diye konuştu.

“Müslüman’ın katledildiği Irak’ta başkanlık vardı”

MHP'nin yeni Anayasa görüşmelerinde hükümetle anlaşmasını da eleştiren Ağbaba, "Öyle el kaldırmayla Meclis, rejim değişmez. Bir başkanlık sistemi tartışması var, Devlet Bahçeli her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuk değneği olmuş, her zaman özel görevli bir siyasi partinin genel başkanı şimdi Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yolunu açmaya çalışıyor. Meydanlarda başkanlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatıyor. Bugün yanı başımızdaki Suriye'de hangi sistem var? 'Başkanlık' var. Daha dün 1 buçuk milyon Müslüman'ın katledildiği, 100 binlerce kadına tecavüz edildiği Irak'ta ne vardı? Orada da 'başkanlık' vardı. Çevremize bir bakın, çevremizde başkanlıkla yürütülen bir tek ülkede demokrasi var mı? Ona bir bakın gidin çıkın çevrenize anlatın. Başkanlığın olduğu her yerde diktatörlük vardır" şeklinde konuştu.

Kiraz: Önemli bir ayıptır

Etkinlikte söz alan CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise "Bugün halen kadın hakları diye bir şeyden bahsetmek bile aslında bu toplum için, bu yüz yıl için önemli bir ayıptır. Çünkü kadınların zaten erkeklerle eşit olduğu gerçeğiyle hepimiz insan olarak insan hakları mücadelesi vermek zorundayız" dedi.

Tuncer: Eğitimde eşitsizlik devam etmekte

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer de yaptığı konuşmada, "Kadınlarımıza bir çok hak verilmesine rağmen bugün dahil kadınlarımızla ilgili birçok sorun ne yazık ki daha çözülememiştir. Eğitimde eşitsizlik, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve erken yaşta evlilik halen devam etmektedir" diye konuştu.