CHP, AYM’ye bireysel başvurularda harcın kaldırılması için kanun teklifi verdi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurularda harcın kaldırılması için kanun teklifi verdi. Harçlar Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, mevcut kanundaki ”Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda” ibaresini metinden çıkarılması yönünde. Teklif ayrıca “başvurma harcı” bendi de yürürlükten kaldırmayı amaçlıyor. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda harcı kaldırılmasını öngöre kanun teklifinin gerekçesi şöyle:

AİHM, başvurusunda harç yok

24 Eylül 2012 tarihinden itibaren bireysel başvuru almaya başlayan AYM, kendisine gelen 3 bin 500 başvurunun hiçbirini kabul edilebilir bulmadı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru istatistiklerine göre, Anayasa Mahkemesi’ne açılan davalarda “kabul edilmezlik” oranı yüzde 97’ler oranına ulaşmış bulunmaktadır.

Bunları yaparken avukat dahi zorlanıyor, vatandaşın yapması imkânsız. Oysa AHİM’de başvuru çok sade ve açıklayıcı. Kısa bir form var, doldurup harçsız gönderiyorsunuz, onlar size belgelerinizi toplayıp göndermenizi istiyor. Bunu yaparken size masraf olmasın diye kendi pulunu da gönderiyor. AHİM vatandaşın işini kolaylaştırmak için pul parasını bile gönderiyor. Anayasa Mahkemesi harçları ve başvurulardaki bürokrasiyle insanları usandırıyor.

2017 yılında 172 lira harç yatırıldı

Bu kapsamda, 15.09.2012 tarih ve 28422 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu 68 numaralı Genel Tebliği uyarınca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların harca tabi olduğu ilan edildi. Kanun Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu harca tabi olduğunu belirtmiş ve harç miktarını da 2012 yılı için 172,50 TL olarak belirledi.

Bu uygulamanın kısıtlayıcı bir yapıda olduğu aşikârdır. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolu açılırken harç masrafı getirildi. Anayasa Mahkemesi kamu hukuku başvuru yolu olduğu için harçlar kesinlikle kaldırılmalı, vatandaşın hakkını aramasının önü açılmalıdır.