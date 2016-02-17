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CHP, Aylin Nazlıaka'nın itirazını reddetti

Nazlıaka, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti

17 Şubat 2016 19:21

CHP’li bir milletvekilinin Meclis'teki odasından Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia eden ve Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, tedbir kararının kaldırılması amacıyla yaptığı itiraz reddedildi.

Habertürk’te yer alan habere göre; Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak sevk Nazlıaka'nın tedbir kararının kaldırılması amacıyla yaptığı itiraz bugün YDK'da görüşüldü. Sezgin Kaya başkanlığındaki YDK, Nazlıaka'nın tedbir kararının kaldırılması amacıyla yaptığı itirazı oybirliğiyle reddetti.

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Nazlıaka'nın, YDK'ya gönderdiği dilekçede, "tedbir konulmasının ölçülülük ve demokratik esaslara aykırılık" taşıdığı ifade edildi

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