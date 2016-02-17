CHP, Aylin Nazlıaka'nın itirazını reddetti

CHP’li bir milletvekilinin Meclis'teki odasından Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia eden ve Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, tedbir kararının kaldırılması amacıyla yaptığı itiraz reddedildi.

Habertürk’te yer alan habere göre; Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak sevk Nazlıaka'nın tedbir kararının kaldırılması amacıyla yaptığı itiraz bugün YDK'da görüşüldü. Sezgin Kaya başkanlığındaki YDK, Nazlıaka'nın tedbir kararının kaldırılması amacıyla yaptığı itirazı oybirliğiyle reddetti.