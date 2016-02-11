Aylin Nazlıaka'nın ismi, partinin internet sitesindeki listelerden çıkarıldı



CHP Parti Meclisi (PM) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın ismi ve fotoğrafı, partinin internet sitesindeki listelerden çıkarıldı.



Milliyet'te yer alan habere göre; pazar günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan PM, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirilmesi" iddialarıyla ilgili olarak Nazlıaka'nın YDK'ya sevkine karar verdi.Talebe ilişkin dosya, başkanlığını ArtvinMilletvekili Uğur Bayraktutan'ın yaptığı YDK'ya ulaştı.YDK, 17 Şubat'ta toplanarak dosyayı inceleyecek ve Nazlıaka'dan savunmasını isteyecek. YDK'nın, iddialara ilişkin Nazlıaka'nın yanı sıra adı geçen bazı milletvekillerini de dinleyebileceği belirtiliyor.



YDK'nın ilk toplantısından bir karar çıkması ise beklenmiyor. Nazlıaka'nın savunmasını dinleyecek YDK'nın, ikinci toplantısında kararını açıklayacağı, bunun da 1 ayı bulabileceği ifade ediliyor.



Karardan önce ismi çıkarıldı



CHP YDK henüz ilk toplantısını gerçekleştirmeden, Nazlıaka'nın hem fotoğrafı hem de bilgileri partinin resmi internet sitesindeki listelerden çıkarıldı. Nazlıaka'nın ismi milletvekili listesinin yanı sıra PM listesinde de bulunuyordu.



Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevkin "tedbirli" olması nedeniyle bu yöntemin uygulandığını ve listelerdeki ismin askıya alındığını söyledi.



Tedbirsiz ihraç taleplerinde ismin listelerde kaldığına dikkati çeken Aksünger, YDK'nın kararına göre listelerin yeniden düzenleneceğini aktardı.



Hem tedbire hem de isminin çıkarılmasına itiraz etti



Öte yandan Nazlıaka, hakkında verilen "tedbir" kararına itirazda bulundu.





Nazlıaka'nın, avukatı aracılığıyla YDK'ya gönderdiği dilekçede, "tedbir konulmasının ölçülülük ve demokratik esaslara aykırılık" taşıdığı ifade edildi.Partinin resmi internet sitesinden Nazlıaka'ya ait bilgilerinin çıkarılmasına da vurgu yapılan dilekçede, "Müvekkilin anayasal hakkı olan siyasi faaliyette bulunma hakkını ölçüsüz bir şekilde sınırlandırmaya yönelik tedbir kararının kaldırılmasını talep ederiz" denildi.

