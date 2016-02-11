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Politika

Aylin Nazlıaka'nın ismi, partinin internet sitesindeki listelerden çıkarıldı

Nazlıaka'nın, YDK'ya gönderdiği dilekçede, "tedbir konulmasının ölçülülük ve demokratik esaslara aykırılık" taşıdığı ifade edildi

11 Şubat 2016 13:52


CHP Parti Meclisi (PM) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın ismi ve fotoğrafı, partinin internet sitesindeki listelerden çıkarıldı. 
 
Milliyet'te yer alan habere göre; pazar günü  Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan PM, "bir  milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirilmesi" iddialarıyla ilgili  olarak Nazlıaka'nın YDK'ya sevkine karar verdi.Talebe ilişkin dosya,  başkanlığını ArtvinMilletvekili Uğur Bayraktutan'ın yaptığı YDK'ya ulaştı.YDK, 17 Şubat'ta toplanarak dosyayı inceleyecek ve Nazlıaka'dan  savunmasını isteyecek. YDK'nın, iddialara ilişkin Nazlıaka'nın yanı sıra adı geçen bazı milletvekillerini de dinleyebileceği belirtiliyor.
 
YDK'nın ilk toplantısından bir karar çıkması ise beklenmiyor.  Nazlıaka'nın savunmasını dinleyecek YDK'nın, ikinci toplantısında kararını  açıklayacağı, bunun da 1 ayı bulabileceği ifade ediliyor.
 

Karardan önce ismi çıkarıldı
 

CHP YDK henüz ilk toplantısını gerçekleştirmeden, Nazlıaka'nın hem  fotoğrafı hem de bilgileri partinin resmi internet sitesindeki listelerden  çıkarıldı. Nazlıaka'nın ismi milletvekili listesinin yanı sıra PM listesinde de  bulunuyordu.
 
Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, sevkin "tedbirli" olması nedeniyle bu yöntemin uygulandığını ve  listelerdeki ismin askıya alındığını söyledi.
 
Tedbirsiz ihraç taleplerinde ismin listelerde kaldığına dikkati çeken  Aksünger, YDK'nın kararına göre listelerin yeniden düzenleneceğini aktardı.
 
 Hem tedbire hem de isminin çıkarılmasına itiraz etti
 
 Öte yandan Nazlıaka, hakkında verilen "tedbir" kararına itirazda  bulundu.
 
  
Nazlıaka'nın, avukatı aracılığıyla YDK'ya gönderdiği dilekçede, "tedbir konulmasının ölçülülük ve demokratik esaslara aykırılık" taşıdığı ifade edildi.Partinin resmi internet sitesinden Nazlıaka'ya ait bilgilerinin  çıkarılmasına da vurgu yapılan dilekçede, "Müvekkilin anayasal hakkı olan siyasi  faaliyette bulunma hakkını ölçüsüz bir şekilde sınırlandırmaya yönelik tedbir  kararının kaldırılmasını talep ederiz" denildi.
 

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