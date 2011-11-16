CHP Aygün'den 'Dersim Savunması' istedi

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün açıklamalarının partilerinin resmi görüşü değil, Aygün'ün kendi görüşü olduğunu belirterek, "Yaptığı açıklamalarda çeşitli rahatsızlıklar verdiği için MYK kendisinden savunmasını talep ediyor" dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.



Güler, toplantının ardından genel merkezde düzenlediği basın toplantısında MYK'nın ele aldığı konular hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Güler, bir gazetecinin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün açıklamalarının MYK'da gündeme gelip gelmediğinin sorması üzerine ise konunun MYK'da gündeme geldiğini söyledi.



Güler, "Biliyorsunuz bu yazı Zaman gazetesinde 10 Kasım'da çıkmış bir yazıydı. O gün bir MYK olarak toplantı halindeydik, dolayısıyla MYK gündemine gelmemişti. Değerlendirme bu yüzden mümkün değildi. Bugün o toplantıdan sonra ilk MYK'mızı yaptık. Buna dönük olarak çeşitli değerlendirmeler oldu, MYK'da da değerlendirme oldu. Hüseyin Aygün arkadaşımızın yaptığı bu açıklamaya ilişkin savunmasının alınmasına karar verildi" dedi.





'CHP'nin resmi görüşü değil'



Güler, "Bu CHP'nin resmi açıklaması değildir, şeklinde Genel Merkez'in bir açıklaması olacak mı" yönündeki soru üzerin ise, "Bu CHP'nin resmi görüşü kuşkusuz değildir. Arkadaşımızın kendi görüşlerini dile getirdiği orada açık. Yaptığı açıklamalarda çeşitli rahatsızlıklar verdiği için zaten MYK kendisinden savunmasını talep ediyor" diye konuştu.





Vicdani ret tartışmaları



Vicdani ret çalışmalarına yönelik bir soru üzerine de Güler, bu konunun da MYK'da tartışıldığını bildirdi.



Güler sözlerine şöyle devam etti:



"Vicdani ret konusu ordu örgütlenmeleriyle de doğrudan ilgili bir konu bildiğiniz gibi. Bazı açıklamalar yapılıyor ki 'zorunlu askerlik sistemine aykırıdır' şeklinde. AİHM'nin açık kararları var. Bizde uygulanan askerlik sisteminin ortadan kaldırılmasını gerektiren bir uygulama değil, dolayısıyla niteliği ve sınırları kuşkusuz çok tartışma konusu. O tartışma yapılarak vicdani ret konusunda genel olarak, partimizin bakışı olumlu. Ancak bir kez daha söylemek isterim, bu askerlik sisteminin değiştirilmesi gibi bir sonuca götürülürse tartışma değişir. Niteliği ve sınırları itibariyle tanımlaması söz konusu olduğunda tartışma oldukça heyecanlı hale gelir."



Güler, başka bir soru üzerine vicdani ret konusundaki kanun teklifini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve birkaç milletvekilinin hazırladığını bu metni görmediklerini bildirdi.