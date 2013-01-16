CHP, Aygün hakkında karar vermek için Kılıçdaroğlu'nu bekliyor

CHP Parti sözcüsü Haluk Koç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ilk olarak İmralı ile yürütülen görüşmelere değindi. Koç, AK Parti'nin kapısını büyük bir sorumluluk duygusuyla çaldıklarını ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi daha ilk günden sabote ettiğini iddia etti.

Koç, Başbakan Erdoğan'ın dün grup toplantısında "Büyük Türkiye hapishanesinde parya muamelesi gördük" dediğini anımsatarak, şunları söyledi: "Sen Metriste, Mamak'ta, Diyarbakır'da düşünceleri yüzünden, okudukları kitaplar yüzünden haksız yere tutuklanan devrimcilerin hangi işkencelere mağdur kaldığını biliyor musun? Sen o işkencelerin hangisini gördün de şimdi mağdur rolü yapıyorsun? Yüzlerce genç işkencehaneler de işkence görürken gelecekleri kararırken sen Camialtı Spor Kulübünde sonra da İETT'de futbol oynuyordun. Yani sen o dönemde ne sağcıydın ne solcu sadece futbolcuydun. 12 Eylül'deki tek mağduriyetin futbol hayatının bitmesi oldu."

Provokasyon uyarısı

CHP olarak sağduyusu çağrısında bulunan Koç, "Hiç kimsenin hiçbir provokasyona gelmemesi uyarısı yapıyorum. Başbakan başta olmak üzere siyaset dili bakımından, diğerlerinin yaşadığımız sürecin hassasiyetini, duyarlılığını görerek, bilerek, herkesin sorumlu olduğu alanlarda sağduyusunu korumasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Koç, bu çağrıyı tüm yakın gelecekteki gelişmelerle ilgili olarak da bir kere daha CHP adına ifade etmek istediğini dile getirerek, "Barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Birlikte yaşama irademizi güçlendirecek, ulusal birliğimizi koruyarak, herkesin eşit hukuku paylaşan, eşit Cumhuriyet vatandaşları olarak kucaklaşacağı her türlü projenin içindeyiz. Ama bizi ayıracak olan her türlü siyasi fitnenin, hesabın, ajandanın da karşısında olduğumuzu bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Aygün için KIlıçdaroğlu bekleniyor

CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün taziye ziyareti ve Başbakan Erdoğan'ın CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'e yönelik sözlerine ilişkin soruya Koç, "Herkesin kendine ait özgün bir fikri olabilir. Herkesin kendi düşüncesi olabilir ama bir siyasi çatı altında görev yaparken, o siyasi çatının sorumluluğunu taşımak gerekir. O ilkeleri, o programı kabul ettiğiniz sürece o kurumun milletvekilisiniz demektir. Bu süreçle ilgili Sayın Genel Başkan geldikten sonra kendisi ile süreci değerlendireceğini ifade etmişti. Kendisinin gelmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

Koç, CHP ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ın sürekli bir araştırma içerisinde olduğunu iddia ederek, "Sayın Başbakan dönüp kendi içine baksın. Kendi yaşadığı sıkıntılara baksın. CHP, programı, ilkeleri, bu son konuda açık, net tavrı olan bir siyasi partidir. Bir CHP milletvekili de CHP milletvekilliğinin sorumluluklarını bilmek zorundadır. Gereklerini de yerine getirmek zorundadır" dedi.

Aygün hakkında parti içi disiplin soruşturması açılıp açılmayacağının sorusuna Koç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezisini tamamlayıp Türkiye'ye gelmesini bekledikleri cevabını verdi.