CHP Aydın'daki 4 ilçede daha adayını belirledi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) Aydın\'ın Efeler, Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerindeki belediye başkan adayları belirlendi.

Bugün toplanan CHP Parti Meclisi, Efeler\'e eski Milletvekili Mehmet Fatih Atay\'ı Söke\'ye, Levent Tuncel\'i, Didim\'e mevcut başkan Deniz Atabay\'ı ve Kuşadası\'na ise Ömer Günel\'i Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. Geçen ay açıklanan 8 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte 17 ilçeden 12\'sinin belediye başkan adayları netleşmiş oldu. Geriye kalan 5 ilçenin belediye başkan adaylarının da ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Efeler ilçesinde Mesut Özakçan\'ın, Kuşadası\'nda Özer Kayalı, Söke\'de ise Süleyman Toyran\'ın aday gösterilmemeleri dikkati çekti.



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