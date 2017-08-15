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Politika

CHP, "Atatürk Orman Çiftliği'nin ABD'ye satıldığı" iddiasını Meclis'e taşıdı

"Satış protokolü neden gizli tutulmaktadır?"

15 Ağustos 2017 16:34

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan 37 bin metrekarelik alan, yeni büyükelçilik binası yapılması için ABD büyükelçiliğine satıldığı iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. Murat Bakan, Başbakan Binali Yıldırım’a “Atatürk Orman Çiftliği neye istinaden ve hangi gerekçelerle ABD’ye satıldı? Satış protokolü neden gizli” diye sordu.

Atatürk Orman Çiftliği’nin 37 bin metrekarelik arazisinin, ABD Büyükelçiliği binası yapılası amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne satıldığı iddia edilmiş ve Ankara Çukurambar’daki arazinin çevresinin tel örgü ve duvar ile çevrilerek inşaat çalışmalarının başladığı belirtilmişti.

Büyükelçilik alanında, otopark ve sosyal tesislerin de bulunacağı öne sürülürken; Mimarlar Odası Ankara Şubesi yaptığı açıklamada Atatürk Orman Çiftliği’nin satış protokolünü istediklerini ancak ‘ticari sır’ denilerek bu talebin reddedildiğini duyurmuştu.

Konuyu TBMM’ye taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

“Satış protokolü neden gizli tutuluyor?”

CHP’li Bakan, Başbakan Yıldırım’a, “Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışı ile Türk Milleti’ne emanet edilip, Hazine’ye bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği’nin her karış toprağı büyük değer ve önem arz ederken, bahsi geçen satış işlemi neye istinaden ve hangi gerekçelerle gerçekleştirilmiştir? ABD Büyükelçiliği’ne neden başka bir arazi tahsis edilmemiştir? Satış protokolü neden gizli tutulmaktadır?” diye sordu.

Tarıma öncülük etmesi amacıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1925 yılında kurulan Atatürk Orman Çiftliği, 1937’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Hazine’ye bağışlandı. Çiftliğin arazisi ise, 1950’li yıllardan bugüne çeşitli kurumlara amacı dışında tahsis edilerek ya da satılarak parçalandı.

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