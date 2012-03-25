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Politika

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak oldu

Siyasete 1976 yılında CHP'de başlayan Hakkı Altınkaynak dün yapılan CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı seçimlerinde başkanlığı göğüsledi.

25 Mart 2012 20:55

Siyasete 1976 yılında CHP'de başlayan Hakkı Altınkaynak dün yapılan CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı seçimlerinde Başkanlığı göğüsledi. Seçimlerde Divan Başkanlığı görevini CHP İstanbul Milletvekili Kadir Öğüt üstlendi. Öğüt, Hakkı Altınkaynak'ı tebrik ederek başarılar diledi.

 
Dün sabah saat 10.00'da Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde başlayan seçimler gece 02.00'da son buldu. Hakkı Altınkaynak seçimde 190 oy alırken rakibi,  eski başkan Kaya Uluyılmaz ise sadece 131 oyda kaldı.
 
CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak, seçimler açıklandıktan sonra yaptığı konuşmada, ''Örgütümüzle birlikte sokaklarda, mahallerde, meydanlarda yan yana olacağız.'' dedi. Altınkaynak, seçim çalışmalarında kendisine yardımcı olan herkese teşekkürlerini sunarken; örgütte seçimleri kazanmasında aktif rol alan gençlere çalışmalarından dolayı birkez daha içtenlikle teşekkür ettiğini söyledi.

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