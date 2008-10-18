CHP: Atalay, Gökçek'in borcunu gizliyor

CHP, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın BOTAŞ’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı 677 milyon YTL’yi Melih Gökçek’i korumak adına gizlediğini savundu.



CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait borçlarla ilgili soru önergesine İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıt verdiğini söyledi.

Özbolat, bakanın yanıtında, “Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine dışında kamu kurum ve kuruluşlarına tahakkuk etmiş herhangi bir borcu bulunmamaktadır” dediğini kaydetti.



Hazine’ye Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin BOTAŞ’a 677 milyon YTL’lik borcu bulunduğunu ve Enerji Bakanlığı’nan BOTAŞ’ın alacağı için haciz işlemi başlattığını hatırlatan Özbolat “Böyle bir İçişleri Bakanı’nın Türkiye’nin güvenliğine ve kamu yararına olan tüm işleri gizlediğine inanıyorum” diyerek Atalay’ın istifasını istedi.



