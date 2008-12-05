CHP: Askıdaki seçmen listelerinde oyun var

CHP’li Ahmet Ersin, İzmir’de seçmen listelerinin AKP’nin kazanmayı istediği yerlerde soyada, zayıf olduğu bölgelerde ise adrese dayalı sisteme göre askıya çıkarıldığını savundu



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre yenilediği ve önceki yıla göre seçmen sayısının 6 milyon kişi fazla çıkması nedeniyle başlayan seçmen listeleri tartışması alevlendi.

CHP, AKP’nin kazanma şansının zayıf olduğu yerlerde seçmen listelerinin ADNKS’ye göre, kazanmayı istediği bölgelerde ise denetim şansı zayıf olan soyada göre hazırlanmış listelerin askıya çıkarıldığını öne sürdü.



‘YSK açıklasın’



“Seçimin güvenliği YSK’nın elinden çıkmış durumda” diyen CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, İzmir’de bazı ilçelerde seçmen listelerinin ADNKS’ye göre, bazı ilçelerde soyada göre askıya çıkarıldığını savundu. Ersin, “Adrese dayalı listelerde bir apartmanda olanların hepsi peş peşe yazılmış ve kimlerin seçmen olduğu apaçık ortada. Ancak benim oturduğum Buca’da soyadı sistemine göre liste askıya çıktı. Komşularımın oy kullanma hakkı olup olmadığını takip edemiyorum. Müdahale şansımız yok. YSK’dan açıklama bekliyoruz” dedi.



Ersin, “Kritik olan yerlerde, dengede olup da AKP’nin kazanmayı amaçladığı yerlerde soyada göre liste düzenlenmiş. Örneğin İzmir’de Konak, Narlıdere ve Karabağlar’da kazanma şansı yok. Buralarda adrese dayalı liste hazırlanmış. Buca, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Gözülbahçe’de AKP kendini var etmek istiyor. Buralara yoğun seçmen kaydırılması söz konusuydu” dedi.



‘Seçimlere gölge düştü’



Kamuoyu araştırmacılarından Bülent Tanla, “Seçimler büyük gölge altında. Şaibe var” derken, Tarhan Erdem de “Bu listelerle seçime gitmek yanlış” dedi. Seçmen kütüklerinde büyük kargaşa yaşandığını belirten Tanla, “Demokrasimiz ve seçimler ilk defa ciddi gölge altında kalmış bulunuyor. YSK’nın verilerine göre ya 2007 milletvekili seçimi büyük yanlış içinde yapıldı ya da 2009 seçimlerine güvenilmez eksik verilerle gidiyoruz” dedi.



Erdem de, “Eğer YSK farklı formatlarda askıya çıktıysa hata var. Şimdi askıya çıkılan kütüklerle seçim yapmak yanlıştır. Nüfus idaresinin yaptığını seçmen kütüğü olarak kullanacağım derseniz böyle olur” diye konuştu.



Kuşadası’nda ithal seçmen patlaması



Aydın’ın Kuşadası ilçesinde CHP’den belediye başkan aday adayı olan Özer Kayalı, 22 Temmuz 2007’den sonra 8 bin 391 seçmenin kaydını sildirmesine rağmen, ilçede seçmen sayısının 15 bin 466 arttığını söyledi. Kayalı, “54 bin nüfusun olduğu bir ilçede 43 bin 598 seçmen var. Sadece ilköğretim okullarında okuyan çocuklarımızın sayısı 12 bin. Okul yaşına gelmemiş çocukları saymazsak bile seçmen sayımız ile öğrenci sayımız toplandığında toplam nüfusumuzdan fazlalık var” dedi. Kayalı, seçmen listelerinde bazı evlerde oturanlar dışında başka isimler saptadıklarını da kaydetti. AKP’den belediye başkan aday adayı Metin Akar da ithal seçmene karşı olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı, Aydın Valisi, Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı ile bazı basın mensuplarına postalanan ihbar mektuplarında da Kuşadası’na koliler içinde kimlik getirildiği öne sürüldü.