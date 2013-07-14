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Politika

CHP askerliğin kısaltılması için kanun teklifi verdi

Kanun teklifinde zorunlu askerliğin er ve erbaşlar için 9 ay, yedek subaylar için de 6 ay olarak belirlendi

14 Temmuz 2013 13:11

TBMM’ye sunulan bir kanun teklifi ile er ve erbaşlar için zorunlu askerliğin 9 ay, yedek subaylar için de 6 ay olarak uygulanması istendi. Kanun teklifi ile, Bakanlar Kurulana bu süreyi azaltma yetkisi de veriliyor.

CHP milletvekili ve emekli Büyükelçi Osman Korutürk ile 35 CHP’li vekilin imzasını taşıyan kanun teklifinde, barış döneminde zorunlu askerlik yapan gençlerin, terörle mücadelenin yanı sıra, idari ve harekat görevlerinde çalıştırılmaması da öngörülüyor.

Kanun teklifinin bir maddesi ile de askerlik süreleri yeniden düzenleniyor. Buna göre zorunlu askerlik er ve erbaşlar için 9 ay olacak. Bu süre TSK’nın tamamen profesyonel orduya geçmesinin ardından, 6 aya inecek. Yedeksubaylık ise 6 ay olacak ve profesyonel ordu sonrası 4 aya inecek.

Korutürk, kanun teklifinin gerekçesinde zorunlu askerliğin barış zamanı sadece eğitim ile sınırlandırılmasını, silah altına alınan askerin terör operasyonları, cephanelik nöbeti, bomba-silah sayımı  gibi işlerde çalıştırılmaması gerektiğini savundu. Afyon’da  25 erin ölümü ile sonuçlanan cephanelik olayını da hatırlattı.

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