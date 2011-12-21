CHP Aselsan’daki kuşkulu ölümler için Meclis araştırması istedi







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Aselsan’da şifre çözümü konusunda uzman, ABD güdümlü elektronik kontrol sistemlerinin kontrol dışı bırakılması çalışmalarını yapan genç mühendislerin kuşkulu ölümlerin arkasındaki gerçeklerin aydınlatılması için Meclis araştırması istedi. Yılmaz’ın TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde 5 mühendisin üzerinde çalıştığı konuların ayrıntılı olarak belirtilmesi dikkat çekti.

Takipsizlik kararlarından dönüş var



Genç mühendislerin ortak özelliklerini, ‘Stratejik nitelikli askeri projeler üzerinde çalışıyor olmaları’ diye anlatan CHP’li Yılmaz, şüpheli ölümlerle ilgili savcılıkların önce takipsizlik kararı verdiklerini ancak son dönemde yeniden soruşturma açıldığını hatırlattı.

Bilirkişiden cinayet raporu



Hüeyin Başbilen’in babasının başvurusu sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin Başbilen’in ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldığını anlatan Yılmaz, “Bilirkişi raporunda Başbilen’in aracının içinde başka kişilere ait parmak izlerinin de bulunduğu, çantasının sonradan arabaya konduğu ve çalıştığı projeye ait belgelerin çantasından alınmış olduğu belirtildi. Hatta intiharına dair bıraktığı mektubun önce bilgisayarında denmesine rağmen, bilgisayarında bulunmadığı, ilk incelemeyi yapan soruşturma ekibi tarafından çantasındaki flash bellekte bu mektubun olduğu belirtilmesine rağmen, flash belleğin de çantasında olmadığı anlaşıldı.”

Başbilen, Ünal, Yançeken, Oluk



Araştırma önergesinde genç mühendislerle ilgili şu bilgiler yer aldı:



Hüseyin Başbilen: Milli tank projesinde görev aldığı, bu çalışmanın ise Türkiye’nin savaş teknolojisinde dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak nitelikte bir çalışma olduğu, öldüğü gün bu konuda bir sunum yapacağı belirtildiği gibi Başbilen’in F-16 savaş uçaklarının sinyal kırıcı sisteminde de çalıştığı bilinmektedir. Aselsan’da çalışan mühendislerden Hüseyin Başbilen 7 Ağustos 2006 tarihinde boğazı ve bileği kesilerek aracının içinde ölü bulundu.



Halim Ünsem Ünal: 16 Ocak 2007 tarihinde başına tek kurşunla ateş edilmiş olarak ölü bulundu. Halim Ünsem Ünal ve Evrim Yançeken’in de Hüseyin Başbilen gibi şifre çözümü konusunda uzman oldukları, uçak tanıma sistemlerinin millileştirilmesi, ABD güdümlü elektronik kontrol sistemlerinin kontrol dışı bırakılması çalışmalarını yaptıkları ve bu proje üzerinde çalışırken öldükleri belirtilmektedir.



Evrim Yançeken 24 Ocak 2007 tarihinde 6.kattaki evinden düşerek can verdi.



Burhaneddin Volkan 9 Ekim 2007 tarihinde askerlik görevini yaptığı Ankara Bando Okul Komutanlığında nöbet sırasında şüpheli bir şekilde öldü.



Zafer Oluk 5.5.2008 tarihinde askeri görevini yaptığı birlikte trafo bakımı sırasında elektrik çarpması sonucunda öldü.





