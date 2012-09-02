CHP Apaydın Kampı'na gitmiyor

CHP Ankara milletvekili, İnsan Hakları Komisyonu üyesi Levent Gök Apaydın Kampı'na düzenlenecek inceleme gezisine CHP olarak katılmayacaklarını söyledi.

Komisyon Başkanı Üstün, İnsan Hakları Komisyonu'nun, Apaydın kampını ziyaretiyle ilgili olarak AA muhabiri Coşkun Ergül'e yaptığı açıklamada, görevli arkadaşların ziyaret programının detaylarını hazırladıklarını söyledi. İnceleme gezisiyle ilgili olarak, bütün parti gruplarıyla görüştüğünü belirten Üstün, “Bütün üyelerimizin bu inceleme gezisine katılacağını ümit ediyorum. Beklentim bu yönde” dedi. Üstün, parti gruplarıyla yaptığı görüşmede, milletvekillerinin bu ziyarete katılmayacaklarına ilişkin bir izlenim edinmediğini kaydeden Üstün, şöyle konuştu:

“Kaldı ki bu aynı zamanda meclisin denetim görevidir. Bu inceleme gezisi, meclisin denetim görevi çerçevesinde yapılan bir iştir. Hiçbir üyemizin bu görevinden kaçınacağını zannetmiyorum. Ayrıca siyasi partilerimiz sorunun değil, çözümün bir parçası olmalıdırlar. Kamuoyunda bir beklenti yaratılmışsa bunun gereğini hepimizin yapması gerekir.

Bizler, salı günü valilik ziyaretiyle birlikte incelememize başlayacağız. Başta Apaydın kampı olmak üzere, heyetteki arkadaşlarımızın talebi doğrultusunda diye kampları da ziyaret edeceğiz. Orada gördüklerimizi, izlenimlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca çalışmamızı rapor haline getirip, İnsan Hakları Komisyonuna sunacağız. Biz nerede sorun var olduğuna iddia ediliyorsa, oraya gidelim diye düşünüyoruz.”

Öte yandan CHP Ankara milletvekili, İnsan Hakları Komisyonu üyesi Levent Gök de AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu inceleme gezisine CHP olarak katılmayacaklarını söyledi. CHP 'li milletvekilleri, Apaydın kampına gitmek istedikleri zaman izin verilmediğini fakat şimdi izin verildiğini kaydeden Gök, “Şimdi, 1 hafta sonra Apaydın kampındaki delilleri, ortadan kaldırdılar. Komisyonun ziyaretine hazır hale getirdiler. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu oyunun parçası olmayacağız. O yüzden de Apaydın kampına gitmiyoruz” diye konuştu.