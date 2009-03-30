CHP, Antalya'yı AKP'den aldı

Erdoğan’ın seçim gezilerinde örnek gösterdiği Antalya’da mevcut belediye başkanı olan AKP'nin adayı Menderes Türel, CHP adayı Prof. Akaydın karşısında kaybetti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gezilerinde sıkça örnek olarak gösterdiği Antalya’da, AKP’li Menderes Türel koltuğu kaybetti. Sandıktan birinci olarak çıkan CHP adayı Akdeniz Üniversitesi eski rektörü Prof. Mustafa Akaydın ise büyük sürpriz yaparak belediye başkanı seçildi.



CHP lideri Deniz Baykal'ın memleketi Antalya'dan çıkan sonuçlar AKP’de büyük üzüntü yaratırken CHP Antalya İl Örgütü adeta bayram yerine döndü. Türel önceden planlanmış olmasına rağmen seçimleri izlemek için oluşturulan özel büroya gelmedi. Akaydın ise partililerin coşkun gösterileri ve sloganları eşliğinde CHP il binasına gelerek seçimi buradan izledi.



Akaydın gecenin geç saatlerinde Milliyet gazetesine şu değerlendirmeyi yaptı:



“Sonuçlar bana göre sürpriz değil. Büyük yolsuzluklar ve borç batağı var belediyede. Üniversitenin iradesini göz ardı edersen sonuç böyle olur. Halk Cumhurbaşkanı’na da gerekli cevabı verdi. Çok ciddi mutluluk ve sorumluluk duygusu taşıyorum. Halk Türel’e ve AKP’ye ceza verdi.”



Türel neden kaybetti?



Beş yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde arkasına AKP iktidarının desteğini alarak alt geçitler, raylı sistem, kentsel dönüşüm gibi pek çok yatırıma imza atan Türel’in kaybetmesi birkaç nedene dayandırılıyor.



1-Altyapı çalışmaları sırasında esnaf ve vatandaşlar çok mağdur oldu. Özellikle kent içi yollarının kapalı tutulmasıyla trafikte yaşanan sıkıntılar tepkilere yol açtı.



2-Yeni ilçeler Aksu ve Döşemealtı’ndan Büyükşehir’e gelen oylar yetersiz kaldı.



3-Muratpaşa ve Konyaaltı gibi CHP’li belediyeler oylarını önceki seçimlere oranla artırdılar.



4-Kepez’in mevcut belediye başkanı ve parti kurucusu Erdal Öner’in adaylığının son anda Menderes Türel tarafından engellendiği yolundaki iddialar nedeniyle ilçedeki oylar CHP’ye ve MHP’ye kaydı.



5-Türel beş yıllık iktidarı döneminde iş yaptı, ancak kendini Antalyalılara yeterince anlatamadı.



6-Seçim çalışmaları nedeniyle Antalya’ya gelen Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in ekranlara yansıyan bazı yaşlı kadınlara yönelik tepkileri ve “Bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız” anlamındaki sözleri de tepkiye yol açtı.