CHP ANTALYA ADAYI BÖCEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, adaylığının kesinleşmesinin ardından açıklama yaptı. Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ve Akşener\'e teşekkür etti.

1999 yılından bu yana Konyaaltı Belediye Başkanlığı yapan Muhittin Böcek\'in açıklaması şöyle, \'\'20 yıldır Konyaaltı\'nda birlikte başardık! Şimdi de hayatımı adadığım Antalya\'da birlikte başarmaya geliyorum. Sayın Kilicdaroglu\'na, örgütümüze ve Sayın Meral Akşener\'e teşekkür ediyorum. Oturan değil, çalışan Antalya\'ya hazır olun. Şimdi çalışma zamanı. \"

Haber: Müge YARIMBATMAN, ANKARA,(DHA)