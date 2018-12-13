CHP, Ankara'da kimi aday gösterecek; Genel Merkez'de sürpriz görüşme

CHP ile İyi Parti arasında son iki günde sıkıntıya giren ittifak süreci akşam saatlerinde raya otururken gözler üç büyük şehirde gösterilecek adayların kim olacağına çevrildi. İyi Parti’nin CHP’yi destekleyeceği Ankara’da adaylık potasında son dönemde adı öne geçen Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, daha önce randevu talep ettiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, sıcak bir ortamda geçen görüşmede genel bir değerlendirme yapıldı ve sohbet edildi. Kulislerde, Özaslan ismine İyi Parti kanadında olumlu bakıldığı belirtiliyor.

Ankara doğumlu Öszaslan halen Atatürk'ün talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Genel Başkanı, 700 yıllık Ankaralı bir ailenin mensubu ve ailesi cumhuriyetin kuruluş yıllarında Atatürk ve arkadaşlarına maddi ve manevi önemli destekleriyle biliniyor. Seymenlik geleneğinin dededen gelen temsilcisi ve halen Seymenbaşı.

İyi Parti adaylığını reddeden Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı tarafından aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu.

Hangi illerde ittifak yapılacak?

İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da içinde bulunduğu 11 büyükşehirde CHP, Manisa, Denizli Samsun'un da bulunduğu 10 Büyükşehirde ise İYİ Parti adayı desteklenecek. CHP’ye bırakılan iller şöyle: İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Adana, Aydın, Muğla, Eskişehir, Tekirdağ, Hatay, İzmir. İYİ Partiye bırakılan iller de şöyle: Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri ,Sakarya ,Gaziantep. İttifak kapsamında CHP Balıkesir adayı Ahmet Akın'ı da geri çekiyor ve İYİ Parti adayı İsmail Ok’u destekleyecek.

Mersin’de iki partide kendi adayını çıkaracak. İttifak kapsamında büyükşehir dışında olan il belediyelerinde de iki parti işbirliği imkanı araştırılarak uzlaşılan illerde ortak aday ile yola çıkılacak.

CHP’nin elinde bulunan Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Yalova gibi il belediyelerinde de İYİ Parti'nin aday çıkarması beklenmiyor. İttifaka gidilen büyükşehir ve il belediyelerinde ilçeler için ise partiler arası görüşme devam edecek.