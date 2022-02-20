CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: Nafaka hakkı tırpanlanıyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidarın Meclis’e getirmeye hazırladığı 6. yargı paketini eleştirdi. Taşcıer, “Olumlu şeyler üzerinden reklam yapılıp 42 milyon kadının hayatını doğrudan ilgilendiren kazanılmış bir hak tırpanlanacak” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Taşcıer, iktidarın Meclis’e getirmeyi planladığı 6. yargı paketinde nafakayı sınırlayan düzenlemeler olduğunu belirterek, "AKP her zaman olduğu gibi süreci bir pazarlama kampanyasına dönüştürecek. Paket içerisine olumlu şeyler atıp bunun üzerinden reklamını yaparken, bir yandan da 42 milyon kadının hayatını doğrudan ilgilendiren kazanılmış bir hakkı tırpanlayacak. Siz nafakaya neye göre olduğu meçhul süre sınırları koyarsanız, şiddet gören kadınların boşanma haklarını dolaylı yoldan ellerinden almış olursunuz. Boşanırsam aç kalacağım diye düşünecek. Böylece milyonlarca kadın şiddete boyun eğmek zorunda bırakılacak.” ifadesini kullandı.